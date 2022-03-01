Щепотка семян чиа – и сахар в норме

Чиа – это маленькие черные семена испанского шалфея. Они давно продаются в каждом супермаркете и аптеке, хотя немногие знают, что это. Объясняем.

Чиа лучше льна

О том, что семена чиа способны понижать уровень сахара в крови, впервые заявили британские ученые. Во время эксперимента люди натощак употребляли 25 г семян чиа или 31,5 г льна. Спустя два часа они проходили тестирование на глюкозу и уровень сытости.

Исследование показало, что семена чиа для диабетика эффективнее семян льна. Они способны понизить уровень сахара в 2,5 раза! А растворимая клетчатка в их составе помогает еще и снизить уровень холестерина в крови.

Завтрак для диабетика

В сочетании с водой или молоком семена чиа образуют много слизи. Попадая в желудок она не дает пищеварительным ферментам быстро расщеплять углеводы. В итоге преобразование углеводов в сахар замедляется.

Регулярное употребление этих семян помогает организму регулировать уровень инсулина и избегать его скачков. Для этого до завтрака выпивайте 1/2-1 стакан воды с щепоткой семян. Только заливайте чиа заранее, можно с вечера, можно утром (они быстро разбухают). Не ешьте их сухими, запивая водой!

Строгих дозировок нет. Добавляйте продукт в соки, молоко, кефир, десерты, даже в салаты и каши (в конце варки). Это очень полезно!

Помощь обезвоженному организму

Одним из особых качеств семян чиа является то, что они способны поглощать жидкость в 12 раз больше своего веса. Возможность удерживать воду, дает среду, которая поддерживает жизнь всех клеток. С семенами чиа организм удерживает влагу, эффективнее усваивает питательные вещества и жидкость

Запас омега-3

Чиа богаты маслами и омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для усвоения жирорастворимых витамина A, витамина D, витамина E и витамина K.

Чиа богаты линолевой кислотой, которую организм не может производить. Она важна для обмена веществ. Ненасыщенные жирные кислоты улучшают транспортировку кислорода в кровь для всех клеток, тканей и органов. Ненасыщенные жирные кислоты также необходимы для нормальной деятельности желез, преимущественно надпочечников и щитовидной железы. Семена чиа содержат полезные триглицериды, которые снижают уровень холестерина на стенках сосудов.

Семечки для гипертоника

Две столовые ложки семян чиа (28 г) содержат 1/5 дневной нормы кальция, 1/3 – фосфора, 1/4 – магния и приблизительно 50% дневной нормы марганца. Эти питательные вещества помогают предотвратить гипертонию и поддержать здоровый вес.

При запоре

Самой частой причиной запоров является засорение кишечника шлаками и токсинами, особенно после приема антибиотиков. Большое количество клетчатки в чиа очищает кишечник и стимулирует перистальтику.

Употреблять семена этого растения нужно только с водой. Попав в кишечник в сухом виде, зерна чиа начнут впитывать влагу из самого органа, что только затруднит проходимость.

Не навреди!

* Чиа противопоказаны гипотоникам, потому что снижают давление.

* Запрещено употреблять чиа при приеме аспирина, так как семена разжижают кровь.

С. Ю. Чердарова, диетолог