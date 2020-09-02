В глаз попала соринка…

На вопросы читателей «Айболита» отвечает офтальмолог, доктор медицинских наук Оксана Викторовна Витовская.

Как себе помочь?

Мне 60 лет. Иногда во время работы на огороде или в саду в глаза летит пыль, попадают соринки. Как себе помочь?

Наталья Петровна Чуркина, Рязанская обл.

Надо обильно промыть глаза, причем только водой. Недавно пришлось лечить женщину, которой запорошило глаза землей. Она начала промывать их водой, а сосед в качестве антисептика посоветовал водку. В результате женщина получила двусторонний ожог глаз. Не повторяйте таких экспериментов!

Если соринку вымыть не удается, можно попытаться удалить ее скрученной в жгутик ваткой. После этого хорошо бы закапать в глаза антисептик: фурацилин, хлоргексидин в разведении, предназначенном для глаз (концентрация 0,02%). Годятся и капли с антибиотиком, например «Альбуцид», «Гентамицин». При обильном слезотечении можно заложить за нижнее веко глазную мазь.

Когда удалить инородное тело не получается или боль в глазу не утихает, текут слезы, покраснела конъюнктива, не экспериментируйте и не ждите, пока само пройдет, обратитесь к врачу. Иногда инородное тело скрывается под веком, где его трудно увидеть, и человек недооценивает тяжесть травмы. А из-за нее может развиться грозное инфекционное осложнение — воспаление роговицы (кератит) или ее язва.

Бывает, что в глаз попала мошка и спряталась под веком. Человека беспокоят боль, резь и жжение, слезотечение, но самостоятельно достать насекомое не удается. Нужно идти к врачу: доктор вывернет веко и удалит мошку. Это предупредит дальнейшее раздражение и воспаление.

Брызги извести летели в лицо…

На даче мы с мужем по весне белили стволы деревьев известью, и брызги раствора попали в глаза. Мне кажется, что от этого я стала хуже видеть…

Екатерина Никитична Саранская, Приморский край

Надо было как можно скорее (в течение 20-30 минут) промыть глаза водой. Если на поверхности глаз видны глыбочки, стоит попытаться их удалить, чтобы известь не растворилась и не повредила глаз глубже. Затем закапать глаза каплями с антисептиком, антибиотиком или слезозаменителем. Можно заложить глазную мазь с антибиотиком и сразу к врачу! Известь вызывает тяжелые щелочные ожоги. Если в глаз попадает кислота, происходит коагуляция, химическое вещество не проникает глубоко. А щелочь вызывает некроз (омертвение тканей), который способствует ее глубокому проникновению. Пациента с ожогом первой степени, вызванным щелочью, всегда госпитализируют в стационар, ведь на следующий день глубина поражения, скорее всего, увеличится до второй степени. Вам надо идти к офтальмологу.

Муж строил беседку, да беда случилась…

Что делать, если в глаз попал кусочек проволоки? Такое ранение получил муж, который работал со сварочным аппаратом. Хотел построить беседку, да вот беда случилась. Я растерялась, не знала, как помочь…

Евдокия Львовна Качанова, Тамбовская обл.

Работая с металлом или деревом, желательно надевать защитные очки. Эта, казалось бы, мелочь, может спасти зрение. Застрявшее в глазу инородное тело не пытайтесь вытащить самостоятельно, чтобы не усугубить травму и не прибавить работы врачам. У нас нередко лечатся умельцы с повреждением глаз кусочком тоненькой проволоки из металлической щетки. Сейчас в стационаре находится пациент, которому при работе с металлом в глаз попала металлическая стружка. Возникло проникающее ранение глаза, но только лишь спустя сутки мужчина обратился к доктору. Если бы посидел дома еще немного, из-за воспаления всех структур глаза (эндофтальмита) мог потерять не только зрение, но и сам глаз.