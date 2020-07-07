На наши вопросы отвечает специалист по сосудам, врач II категории Станислав Федорович Рыльский.

— Если повышенное давление «рабочее», то снижать его не нужно?

— Такого понятия, как «рабочее давление», не существует. Если вы, измеряя у себя артериальное давление, хотя бы дважды обнаружили, что цифры оказались больше, чем 140/90 мм рт. ст., то с большой долей вероятности это означает, что есть артериальная гипертензия. Надо уточнить диагноз у врача. При артериальной гипертензии в первую очередь страдают сердце, сосуды, особенно сосуды головного мозга и сетчатки глаз. Поражаются почки. Повышенное давление резко увеличивает риск инфаркта миокарда и мозгового инсульта — двух самых опасных для жизни осложнений гипертензии.

— Если ничего не беспокоит, значит, артериальной гипертензии нет?

— Артериальную гипертензию недаром называют тихим убийцей. Коварство болезни именно в том, что она может протекать незаметно для самого больного. Человека беспокоят головные боли, раздражительность, головокружение, ухудшается память, снижается работоспособность. Но эти симптомы чаще всего принимаются за проявления обычной усталости, тем более что после полноценного отдыха они, как правило, проходят. Зачастую даже при высоких цифрах давления человека ничего не беспокоит. Это наиболее опасный вариант: первыми проявлениями болезни, которые человек действительно почувствует, могут стать ее осложнения.

— Принимать лекарства надо только при повышенном давлении?

— Основное лечение сводится к нормализации артериального давления и, таким образом, профилактике осложнений. Но огромной ошибкой будет самостоятельная отмена препаратов при достижении нормальных цифр давления. Если не принимать лекарства, назначенные врачом, давление снова повысится. Артериальная гипертензия — пожизненное приобретение. Это значит, что лекарства надо принимать постоянно, строго соблюдать дозировку и кратность приема. Только так можно добиться стойкого снижения артериального давления.

— К препаратам, снижающим давление, может возникнуть привыкание?

— Современные препараты, доза которых подобрана врачом, можно принимать без особых побочных эффектов десятилетиями. Важно помнить, что эти препараты предназначены для курсового приема. Только постоянный прием лекарств дает стойкий лечебный эффект. Также ничего нельзя менять в схеме, назначенной врачом: если назначено комплексное лечение, то отмена даже одного из нескольких препаратов может свести на нет ожидаемый эффект. Врач тщательно продумывает такую комбинацию и подбирает дозировку индивидуально.

— Лекарство для снижения артериального давления можно подобрать самому, не обращаясь к врачу?

— Один и тот же препарат у одного человека может хорошо снизить давление, а другому только навредит. Ведь причины, которые привели к артериальной гипертензии, у них могут быть различными. Сопутствующие заболевания тоже требуют определенного подхода к лечению: при одних заболеваниях противопоказаны одни препараты, при других — другие.