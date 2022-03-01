Редиска – первый овощ весны

Редиской можно не только наесться, но и вылечиться. Регулярно употреблять ее полезно для:

* зубов. Редиска – почти зубная щетка. Когда грызете овощ, зубы очищаются от налета, который служит питательной средой для различных микробов, обитающих в полости рта. А антибактериальные вещества не дают микроорганизмам размножиться вновь;

* органов пищеварения. Съешьте редиски перед сытным обедом. Она стимулирует аппетит и улучшает пищеварение. Благодаря желчегонному эффекту этот овощ способствует перевариванию тяжелой пищи. Так что, если планируете съесть свиную отбивную, лучше начните с салата из редиски;

* памяти. Этот овощ укрепляет память и улучшает сообразительность. Все дело в том, что редиска содержит йод, необходимый для хорошей работы мозга;

* нервной системы. Витамины группы В, а их в редиске немало, укрепляют нервную систему, улучшают сон, снимают тревогу и нейтрализуют последствия эмоционального перенапряжения;

* мышц и крови. Редиска – прекрасный поставщик магния, который повышает физическую выносливость. К тому же овощ способствует снижению уровня сахара в крови;

* иммунитета. В редиске много эфирных масел – своего рода натуральных антибиотиков, которые защищают организм от простуды.

* в редиске немало антиоксидантов, которые берегут от раннего старения, проблем с сердцем и онкологических заболеваний;

* сердца. Редис содержит антоциан, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Противовоспалительные свойства овоща уменьшают вероятность заболеваний артерий и сердечной недостаточности. Кроме того, он богат калием, который благотворно действует на сердечно-сосудистую систему и помогает снизить артериальное давление;

* кожи. Редис – природное противогрибковое средство В нем есть белок, который может вызывать гибель клеток Candida albicans. Этот грибок вызывает дрожжевые инфекции у женщин, в том числе молочницу и инвазивный кандидоз. Кроме того, цинк, фосфор и витамин С, которыми богат редис улучшают состояние кожи;

* уровня сахара в крови. Свежая редиска стабилизимрует и долгое время удерживает уровень сахара в крови, поэтому очень полезна при диабете любого типа;

* почек. Редис считают эффективным диуретиком, потомку что он очищает почки от токсичных элементов. При воспалении мочеполовой системы сок корнеплода поможет уменьшить боль во время мочеиспускания.

А. А Кещан, терапевт, врач высшей категории