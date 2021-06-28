«Дырявый» кишечник? Будем латать!

Оказывается, «дырявой» может быть не только память, но и кишечник. И через этот «протекающий» кишечник, как сквозь пальцы, бактерии и токсины попадают в кровь.

При аутоиммунных заболеваниях — красной волчанке, рассеянном склерозе, ревматоидном артрите, экземе, псориазе, тирео­идите, астме, целиакии — повышается проницаемость кишечника, он становится «дырявым». А это значит, что токсины, чужеродные белки, ферменты и кислоты начинают попадать в организм. Это может спрово­цировать обострение аутоиммунного заболевания. Какие продукты помогут «залатать» кишечник?

Продукты с пробиотиками. Пробиотики помогают поддерживать баланс полезной кишечной микрофлоры, поэтому должны быть на столе каждый день. Кефир, йогурт, сливочное масло, белые сыры — одни из лучших источников. Пробиотиков много не только в кисломолочных продуктах, но и в тех, которые подвергались квашению или ферментации, — например, кислой капусте, кимчи, квасе. В них также есть органические кислоты, уравновешивающие рН кишечника.

Полезные жиры. Продукты, богатые ненасыщенными жирными омега-3 кислотами, помогают снять воспаление, а значит, улучшают состояние кишечника. Жирная рыба, орехи, растительное масло, оливки, авокадо, икра должны быть в рационе как можно чаще.

Костный бульон. Этот продукт содержит коллаген и полезные аминокислоты, которые помогают излечить поврежденные клеточные стенки за счет создания новых клеток эпителия.

Зелень и овощи. Здоровье кишечника невозможно без клетчатки, которой, к сожалению, большинство из нас ест недостаточно. Зелень, бобовые, свежие овощи и фрукты — источник полезной клетчатки и залог здоровья не только кишечника, но и всего организма. Получить клетчатку можно и из проращенных семян.

Зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление. А еще он обладает антибактериальным эффектом, что также важно для нормализации здоровья кишечника.

Поддерживать здоровье слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки помогает настой корня солодки. Смешайте по 1 чайн. ложке репейника, одуванчика и корня солодки. Залейте 500 мл кипятка. Через час процедите. Пейте по 100 мл 3 раза в сутки в теплом виде.

Уменьшить воспаление, спровоцированное «дырявым» кишечником, можно, если принимать мумие.

В. К. Фандеев, гастро­энте­ролог, врач высшей категории