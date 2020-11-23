Без каких витаминов в холода не обойтись

Похолодало… Чтобы согреться, вы стали налегать на калорийные наваристые супы, мясные блюда, выпечку. А надо бы пополнить организм витаминами. Какими?

Витамин молодости

Витамин А (ретинол) — это главный помощник зрения. И еще он отвечает за работу сальных и потовых желез, предохраняет кожу от сухости, шелушения и образования морщинок. Поэтому при достаточном поступлении витамина А волосы и ногти выглядят здоровыми, а кожа — молодой и подтянутой.

Раньше надежным источником ретинола считался рыбий жир. Рекомендации советских врачей звучали так: «Пить рыбий жир во все месяцы, в которых присутствует буква «Р», — в сентябре, октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте и апреле». Но ретинол содержится и в печени трески, и в моркови. Рекомендуется 1-2 раза в неделю выпивать стакан свежего морковного сока с каплей оливкового масла. Есть рыбу два раза в неделю и баловать себя бутербродами из печени трески.

Для укрепления кровеносной системы

Считаете, что витамин С защищает от простуды? Исследования показали, что люди, которые принимают аскорбинку, и те, кто этого не делает, простужаются примерно одинаково. Но тот, кто получает достаточно этого витамина, легче и быстрее справляется с болезнью. И еще аскорбиновая кислота нормализует проницаемость капилляров, участвует в регуляции сверты­ваемости крови, укрепляет сосуды. Кстати, в свежей цветной капусте витамина С больше, чем в цитрусах. Но настоящей витаминной бомбой является черная смородина — свежая, перекрученная с сахаром. Подспорьем также будут малиновое варенье, отвар шиповника, свежие листья капусты. Много витамина С в киви: 2 средних киви удовлетворят суточную дозу для взрослого человека. Еще один продукт — грецкие орехи. Достаточно съедать 5 ядер ежедневно.

Для ясности ума

Регулярное употребление фолиевой кислоты (витамина В9)поможет избежать депрессии, улучшить память, ясность ума, работоспособность. А это важно в период межсезонья.

Чашка свежего листового салата или капусты с кисломолочным сыром и оливковым маслом обеспечит 50% дневной потребности в фолиевой кислоте. Если капусту или шпинат приготовить в пароварке или потушить, пользы будет еще больше. Ешьте хлеб, яйца, овощи. Пейте ягодные настои боярышника, клюквы, черники.

Чтобы поддержать кости

Витамин D вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета и даже накапливается. Но сколько бы вы ни загорали летом, к середине зимы запас полностью расходуется. А без него нарушается усвоение кальция и фосфора кишечником, что чревато ломкостью костей и даже выпадением зубов. Самый простой способ получить витамин D — есть яйца (по 2 штуки 3 раза в неделю). Яйца богаты этим витамином, а также лецитином, который защищает сосуды от атеросклероза.

К. Е. Конев, врач-диетолог