Лук — наше лекарство

В нашей семье репчатый лук используют не только как вкусную приправу для блюд, но и вместо аптечных лекарств.

С простудой мы справляемся так: трем на терке 2-3 луковицы среднего размера. При этом выделяется большое количество фитонцидов, поэтому ни отворачиваться, ни зажимать нос не надо. А потом еще 10 минут дышим над кашицей. Простуду как рукой снимает.

Если промочили ноги, чтобы не разболеться, в холодильнике всегда есть смесь лукового и лимонного сока. Храним ее в стеклянной плотно закрытой банке. Разводим 1/4 ст. ложки в 1/4 стакана теплой кипяченой воды. Принимаем такой коктейль 3-4 раза в день.

При кашле или боли в горле делаем ингаляции. Заливаем 3 ст. ложки цветков ромашки лекарственной 0,5 л горячей воды, кипятим на слабом огне 5-7 минут, процеживаем в глубокую миску. В горячий отвар добавляем 2 ст. ложки смеси лукового и лимонного сока. Накрываем голову махровым полотенцем и минут 6-7 дышим целебным паром, наполненным фитонцидами лука и эфирными маслами ромашки.

При гипертонии измельчаем 5 луковиц, 20 зуб­ков чеснока, 5 лимонов (без кожуры и семян). Смешиваем все с 1 кг сахара, заливаем 2 л кипяченой воды комнатной температуры, перемешиваем. Настаиваем неделю. Принимаем по 1 ст. ложке 3 раза в день за 20-25 минут до еды 25-30 дней.

При нарывах и фурункулах некрупную луковицу запекаем в духовке, разрезаем, прикладываем к нарыву и прибинтовываем. Меняем повязку каждый день, повторяя процедуру, пока нарыв или фурункул не вскроется. Можно использовать кашицу из свежего лука, завернутую в марлю или тонкую ткань.

Полезно для сердца. Измельченную луковицу среднего размера заливаем 70%-ным спиртом в соотношении 1:10. Настаиваем в теплом месте 3 суток, процеживаем и принимаем по 15-30 капель на 1/4 стакана воды 3 раза в день перед едой.

Для профилактики атеросклероза заливаем 2-3 измельченные луковицы 2 стаканами теплой воды, настаиваем 7-8 часов, процеживаем. Полученный настой пьем по кофейной чашке 3 раза в день перед едой.

И. Н. Чащина, Кемеровская обл.