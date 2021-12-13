Кишечный грипп у детей

Вызывают болезнь вирусы кишечной группы — энтеровирусы, норовирусы, ротавирусы. В холодное время года причиной кишечного гриппа чаще всего становится ротавирус.

Ситуация

Годовалый Олежка, ребенок моих знакомых, загремел в больницу с гриппом. Температура не падала пятые сутки плюс мучительный кашель. А тут еще в клиническом анализе крови обнаружилась мощная лейкопения — 2 тысячи лейкоцитов в микролитре. Родители испугались и решили везти ребенка в больницу. Там стало лучше уже через день. Пересдали анализ крови — лейкоциты приподнялись до 4 тысяч. Доктор предлагал остаться на денек — типа еще не все анализы пришли.

И вдруг новая напасть. В утро выписки у Олежки внезапно открылась неукротимая рвота. «Говорил вам, из дома еду не таскайте», — ворчал врач отделения… Но доктор слегка лукавил. В соседнем боксе у девочки с пневмонией тоже появились рвота и понос. Еще через пару боксов живот был сильно расстроен у мамы какого-то пациента. Так что домашняя еда здесь была явно ни при чем.

Олежке поставили капельницу, рвота утихла, но к вечеру поднялась температура до 39°С. К утру из него полился водянистый желтый понос. Бабушка Олежки, моя хорошая знакомая, позвонила мне чуть не плача: «Не знаем, что теперь делать! Ему в больнице только хуже стало. Весь вялый лежит, с кровати не встает. Ничего не ест. Может, нам в другую больницу поехать?» — «Фактически, — отвечаю, — ему не хуже. Это просто новое заболевание — не менее опасное, чем предыдущее. Скорее всего, мальчик просто подцепил после своего одного гриппа другой — кишечный. Такое часто встречается в больницах, и вы наверняка ни в чем не виноваты. Скорее всего, медсестра, выходя из палаты с кишечной инфекцией, забыла помыть руки и зашла к вам. А раз они вас этим поносом наградили, пусть сами и лечат. Ничего страшного, Олежку еще денек прокапают, и он придет в себя».

Знать врага в лицо

Никакого кишечного гриппа в прямом смысле, конечно, не существует. Так в обиходе называют острый гастроэнтерит — вирусную кишечную инфекцию. Часто гастроэнтерит вызывается ротавирусом. Передается эта зараза через грязные руки по цепочке. Инкубационный период — 1-3 дня. Поэтому, в случае чего, внимательно собираем анамнез: например, в субботу приболел животом папа, в понедельник тошнило маму, а в четверг у годовалого ребенка температура 39°С, которая в итоге держалась три дня, отмечались частая рвота и понос… Что ж, похоже на ротавирус.

Как бороться

Лекарств от ротавируса нет. Да они и не нужны. Сам по себе вирус исчезнет из организма за несколько дней (недель). Основная опасность ротавирусной инфекции — в развитии обезвоживания. Именно оно является причиной госпитализации и даже смертельных исходов. Поэтому при начинающихся потерях жидкости необходимо оперативно отпаивать пациента глюкозо-солевыми растворами, лучше охлажденными, чтобы не провоцировать рвоту. Поить нужно интенсивно, но по чуть-чуть — по глотку, по чайной ложке, чтобы не вырвало. Также при жидком стуле даем сорбенты. Жаропонижающие в случае высокой температуры. Диета должна быть безмолочная (грудное молоко можно), если точнее — безлактозная, оптимально давать все тушеное и вареное. Но если рвота не прекращается, ребенок становится сильно вялым и перестает мочиться — значит, нужно ехать в больницу ставить капельницу и корректировать электролитные нарушения.

Диагноз по памперсу

Врач должен решить, какая это кишечная инфекция — вирусная или бактериальная. «Не было ли крови в стуле?» — спрашивает доктор. «Нет», — наиболее частый ответ. Но опытный врач не верит на слово. Поэтому требует: покажите. Приходится доставать памперсы из мусорного ведра, разворачивать, рассматривать — да, действительно, стул водянистый, жидкий, без патологических примесей. Такое может быть при ротавирусной инфекции. А значит, антибиотики, скорее всего, не нужны.

Но, конечно, наилучший способ диагностики кишечных инфекций — ПЦР кала. С высокой точностью и за пару дней он позволяет определить возбудителя инфекции (ротавирус, астровирус, норовирус, аденовирус тип F, сальмонелла, шигелла, патогенная эшерихия, кампилобактер) и не сомневаться в выбранном лечении.

«Необязательная» прививка

Вакцина от ротавируса введена в обязательный перечень вакцинации во многих странах. Но, к сожалению, не в России. А жаль, ведь в западных странах после ее внедрения заболеваемость кишечным гриппом упала в разы. Тем не менее у нас привиться тоже можно.

Вакцина представляет собой сладковатый сироп, который нужно выпить. В большинстве случаев дети с удовольствием пьют вакцину, но на всякий случай лучше давать ее на голодный желудок — просто для того, чтобы ребенок с меньшей вероятностью ее выплюнул.

Вакцины от ротавируса живые, а значит, их нельзя использовать, если у пациента имеется врожденный иммунодефицит, что, правда, встречается крайне редко. Прививаться от ротавируса можно совместно со всеми другими вакцинами в один день, кроме БЦЖ и ОПВ (оральная живая вакцина от полиомиелита). Впрочем, в России младенцам ОПВ уже и не делают (вместо нее делается убитая вакцина от полиомиелита), а от туберкулеза прививают еще в роддоме.

В ротавирусной вакцине, кроме неоспоримой пользы, есть пара минусов. Первый — так как она не входит в обязательный перечень вакцинации, сделать ее можно только за деньги. Второй — первая доза вакцины должна быть принята строго не позже 3 месяцев жизни ребенка, а последняя — не позже 8 месяцев жизни. И поскольку даже не все педиатры в России в курсе наличия этой вакцины, родители, как правило, узнают о возможности вакцинации слишком поздно.

М. А. Никольский, врач-педиатр