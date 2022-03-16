Дефицит железа может быть и при нормальном гемоглобине

Чем грозит недостаток или переизбыток ферритина в организме и почему уровень гемоглобина не показателен в плане железа?

Нехватка железа – всегда угроза для здоровья

Даже незначительный дефицит ведет к утомлению и потере сил, ослабляет иммунную систему, ухудшает способность к обучению, приводит к гипотиреозу (когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно тиреоидных гормонов).

Кстати, рак желудка тоже связан с истощением запасов железа. И еще ряд заболеваний: железодефицитная анемия, депрессия (железо связано с синтезом дофамина, который отвечает за чувство удовлетворения), синдром беспокойных ног, заболевания кишечника с кровопотерями, женские болезни и др.

Низкий ферритин и щитовидка

Что касается гипотиреоза, то нужно знать, что бесполезно лечить гипотиреоз при ферритине ниже 30 мкг/л. Для успешного излечения нужен уровень 60-90 мкг/л. Потому что при низком ферритине Т4 переходит в неактивный Т3, что замедляет метаболизм. Появляются проблемы: выпадение волос, хроническая усталость, сухость и бледность кожи, трещины на губах, ломкость и выпадение волос, слоящиеся ногти, проблемы с зубами, одышка и сердцебиение, головокружение и головные боли, бессонница, шум в ушах. Кроме этого, пониженная активность щитовидной часто приводит к лишнему весу.

Почему женщины живут дольше мужчин

Дефицит железа чаще всего бывает у детей, женщин в детородный период, пожилых, беременных, вегетарианцев. В репродуктивном возрасте женщины теряют много железа. Это объясняет, почему они в среднем живут дольше мужчин. Мужской организм не умеет избавляться от лишнего железа, поэтому его уровень всегда выше. Именно из-за этого в мультивитаминах для мужчин часто нет железа.

После менопаузы женщины утрачивают эту важную особенность, и риск болезней сердца возрастает после менопаузы или удаления матки.

Просто сдайте кровь на ферритин

Именно это поможет легко определить, в достатке или избытке у вас железо. Ферритин – это содержащийся в клетках белок, который хранит железо и высвобождает его по потребностям организма. Это главный показатель накопленного в теле железа, а вовсе не гемоглобин.

К сожалению, даже врачи часто проверяют уровень железа только по гемоглобину. Некоторые специалисты предложат сдать гемоглобин или другие анализы и ошибочно уверят вас, что поводов для беспокойства нет. Если вы или знакомые услышали фразу: «У вас хороший гемоглобин, значит, проблема не в недостатке железа» – меняйте врача. Между тем анализ крови на ферритин может оказаться ниже некуда. Это часто бывает при нормальном гемоглобине.

Избыток хуже и опаснее недостатка

Итак, при нормальном гемоглобине ферритин может быть катастрофически низким или наоборот – высоким. И то и другое — плохо, однако хуже избыток ферритина. Это опасно для сердца

Дело в том, что, когда железо попадает в организм, выйти обратно оно уже не может. Большая его часть используется повторно, а не выводится. За исключением периода роста, потери крови, беременности мы выводим лишь незначительное количество (около 1 мг) железа с мочой, потом, за счет обновления клеток кожи, в то время как средний объем этого минерала, усвояемого с пищей, составляет 1-2 мг. Вот почему, чем старше человек, тем важнее отслеживать и, при необходимости, снижать уровень ферритина.

Излишки опасны не только для сердца…

* Ожирение. Железо – фактор роста. Так же, как низкий уровень железа у беременных ассоциируется с низким весом новорожденных, так повышенный уровень железа располагает к лишним килограммам. Доказано, что полные люди склонны к увеличению уровня ферритина.

* Диабет. Железо влияет на уровень глюкозы и инсулина, существует связь между уровнем ферритина в крови и диабетом II типа.

* Высокие концентрации железа были обнаружены в бляшках кровеносных сосудов мозга и в мозге у людей, страдающих болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Окислительный процесс и возникающие в результате воспаления разрушают функции мозга.

* Рак кишечника. Существует связь между питанием, уровнем железа в организме и риском полипов толстого кишечника. Избыток железа провоцирует воспаления, которые приводят к повреждениям слизистой оболочки.

* Остеопороз. Симптомы переизбытка могут не проявляться до тех пор, пока концентрация этого минерала не достигнет опасной отметки. Симптомы переизбытка и профилактика

Это боль в суставах, бронзовый или серый цвет кожи («бронзовый диабет»), нерегулярное сердцебиение, быстрая утомляемость, боли в животе, фибрилляция сердца, спутанность сознания.

Чтобы снизить риск избытка железа, ешьте меньше белого хлеба, не готовьте пищу в железной посуде (особенно кислую), не пейте воду, богатую железом, используйте соответствующий фильтр. Также не принимайте витамин С и соки во время еды (это усиливает усвоение железа) и не увлекайтесь животным белком (норма: 1 г на 1 кг мышечной массы).

Помните, черный чай и кофе тормозят всасывание железа на 95 %, красное вино не дает усвоиться 65% железа из пищи. Устраивайте голодные дни, это увеличивает выработку гепсидина – гормона, который сокращает усвоение железа из пищи.

Железо высокое, а гемоглобин низкий: ищем воспаление

Причина повышенного ферритина может быть в воспалении. Если при высоком ферритине гемоглобин низкий, это может быть связано с хроническим заболеванием, простудой, воспалением (диабет, онкология, артрит). Так срабатывает защитный механизм – при наличии патогенных клеток организм прячет все доступное железо от врага в молекулы ферритина и запечатывает его, чтобы вредоносные клетки до него не добрались.

Не забывайте: железо – фактор роста. Поэтому при онкологии, опухолях ферритин нужно поддерживать на нижней границе нормы. Потому и возникает такая форма анемии, когда железо в организме есть, но оно недоступно для образования новых эритроцитов и гемоглобин находится на низком уровне.

Ферритин низкий?

Такое бывает при пониженной кислотности желудка (чаще всего это следствие гипотиреоза, хеликобактера). Железо и многие другие питательные вещества, в том числе B12, плохо всасываются. Часто в такой ситуации гемоглобин может быть нормальным или высоким. Он может подниматься в ответ на снижение запасов. Если гемоглобин выше нормы, пейте минимум 1,5 л воды в сутки и поднимайте уровень ферритина.

Гормон – утром, железо – вечером

Железо не принимайте вместе с другими металлами, гормонами щитовидной (принимать один препарат утром, другой – вечером) и с молочными продуктами (препятствуют усвоению).

Если вам 40+

В возрасте 40+ есть риски атеросклероза и при этом обнаружился низкий ферритин? Необходимо проверить уровень гомоцистеина, который вреден для сосудов и сердца. Если он повышен, то нужно снизить его прежде, чем пополнять железо, иначе могут появляться холестериновые бляшки.

Гомоцистеин может быть повышен из-за недостатка витаминов группы В.

Н. К. Косицин, гематолог