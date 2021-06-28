Чуть ниже пояса

Каждая женщина, которая столкнулась с проблемой недержания мочи, должна знать, что этот недуг успешно лечится. Какими способами — это зависит от степени выраженности заболевания.

Чаще всего виноваты роды

Стрессовое недержание мочи — это состояние, когда при напряжении мышц брюшного пресса, при кашле, смехе или чихании, нагрузке, резком вставании, половом акте непроизвольно и неконтролируемо вытекает моча. При этом количество не всегда соответствует степени напряжения. Чаще всего заболевание возникает из-за тяжелых затяжных или, наоборот, стремительных родов с обширными разрывами промежности. Проявиться оно может как вскоре после родов, так и через много лет. Обычно первые проявления болезни молодые мамочки не воспринимают как тревожный звоночек. Ведь все внимание после рождения малыша приковано только к нему. А небольшое выделение жидкости при напряжении часто объясняют тем, что «всего лишь застудилась». Но это болезнь.

Кроме родов, причиной недержания может стать тяжелый физический труд, гинекологические операции, травмы промежности, гормональные изменения.

Женщины скрывают проблему…

Недержание может быть легкой степени, средней и тяжелой. Если при легкой форме достаточно большая физическая нагрузка вызывает потерю небольшого количества мочи, то при тяжелой форме все наоборот. Легкие формы встречаются гораздо чаще, чем их видит врач. Женщины обычно скрывают это неприятное заболевание, и зря. Женщины, страдающие недержанием мочи, вынуждены ограничивать себя практически во всем. Они привязаны к дому, не ходят в гости, кино из-за опасения неожиданно «намокнуть». Многие прекращают половую жизнь из-за страха, что конфуз случится в самый неподходящий момент. Это очень травмирует и отравляет жизнь, ведь женщине хочется быть всегда красивой, уверенной в себе и желанной. Поэтому при первых проявлениях нужно обращаться к врачу, в первую очередь к урологу.

В лечении легких степеней недержания мочи эффективна физиотерапия, лечебная физкультура. Универсальным средством тренировки мышц тазового дна является комплекс Кегеля. Но в большинстве случаев наилучший результат дает хирургическое лечение. Несколько лет назад наряду с традиционными операциями врачи начали использовать новейший метод — свободную синтетическую петлю. Эта петля поддерживает среднюю часть уретры в правильном положении, тем самым устраняя причину недержания мочи. К сожалению, такое, казалось бы, нехитрое приспособление довольно дорого стоит.

Упражнения Кегеля

В любое время и в любом месте. Сожмите мышцы, с помощью которых вы сдерживаете позывы не только к мочеиспусканию, но и к испражнению. При этом напрягутся мышцы тазового дна. Появится ощущение, что они поднимаются вверх. Именно этого и нужно добиваться. Сожмите мышцы, удерживайте их в таком состоянии, считая до четырех, затем расслабляйте, считая до четырех. И так 10 раз. Упражнение можно делать в любое время и в любом месте, несколько раз в день. По мере укрепления мышц постепенно увеличивайте отрезок времени, в течение которого мышцы сжаты, до тех пор, пока вы сможете удерживать их в таком состоянии 25-30 раз по 10 секунд. Результаты будут заметны примерно через месяц.

«Кошачья спина». Из положения стоя на коленях обопритесь на руки. Расслабьте мышцы спины (без чрезмерного изгиба спины), голова, шея и позвоночник при этом находятся на прямой линии. Выгибайте позвоночник вверх, опуская голову и сильно напрягая мышцы живота и ягодиц. Постепенно расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.

«Лежебока». Исходное положение — лежа на спине, колени согнуты под углом 30°, стопы стоят на полу. Голова и плечи лежат на подушке, руки вдоль тела. Напрягите мышцы в области заднего прохода и влагалища и удерживайте их в таком положении как можно дольше (10-12 сек.). Потом медленно расслабьтесь и отдохните. Упражнение можно выполнять стоя и сидя или во время мочеиспускания.

Подъем таза. Исходное положение — лежа на спине. Выдохните, одновременно прижимая спину к полу. Вдохните и расслабьте мышцы позвоночника. Упражнение можно выполнять стоя, опираясь о стену.

«Ножницы». Исходное положение — лежа на спине. Поднимите ноги вверх под углом 45° и смещайте их относительно друг друга в горизонтальной плоскости (крест-накрест).

«Юла». Исходное положение — лежа на правом боку. Втяните анус. Поднимайте и опускайте левую ногу. Затем перевернитесь и повторите упражнение с правой ногой.

«Велосипед». Исходное положение — лежа на спине. Поднимите ноги и согните в коленном и тазобедренном суставах так, чтобы между телом и бедром, бедром и голенью получился угол 90 градусов. Совершайте движения ногами, как будто крутите педали велосипеда.

«Поиграем». Исходное положение — стоя с зажатым между бедер мячиком. Втяните анус, сделайте 10 шагов вперед и 10 шагов назад. Или встаньте на носки, втяните анус и сделайте 10 шагов вперед и 10 шагов назад.

«Крестик». Исходное положение — стоя со скрещенными ногами. Втяните анус и сделайте 10 шагов вперед и 10 шагов назад.

«На корте». Исходное положение: зажмите теннисный мяч между ног и занимайтесь своими обычными делами. Это самое простое, но очень эффективное упражнение.

И. С. Березина, гинеколог, врач высшей категории