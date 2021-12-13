Синдром Мюнхгаузена

Впервые о синдроме рассказал британский психиатр Ричард Ашер в 1951 году. Он назвал психическое расстройство именем барона Мюнхгаузена, искусно выдумывавшего небылицы. Они ищут болезни

Ашер описал пациентов, склонных надумывать себе разнообразные болезни. Они ходят по врачам и рассказывают, что больны, в красках расписывают свое самочувствие, имитируют боль, температуру… Ни один анализ не подтверждает диагноз. Тогда «больные» идут в другую больницу, потом в третью, а потом еще в десяток других. Переубедить их в том, что они здоровы, невозможно.

Кто во что горазд…

* Они требуют проведения множества бесполезных операций и настаивают на новых.

* Некоторые больные намеренно ранят себя, вызывая кровотечения из разных частей тела, которые угрожают жизни.

* Невротики жалуются на сильные головные боли, судорожные припадки, паралич. У них необычная походка.

* Провоцируют у себя признаки острого живота — тяжелого заболевания брюшной полости. Такого пациента могут привезти в больницу с подозрением на аппендицит.

* Есть и такие, которые делают себе инъекции с токсическими веществами.

Больничные блохи

Психиатры называют их больничными блохами, кочующими больными, завсегдатаями больниц.

Все это в психиатрии называется симулятивным расстройством. Пациенты с таким расстройством страстно желают госпитализации, хирургического вмешательства или обследований. И стараются выглядеть максимально правдоподобно.

Такая история. Елена Хакимова из Казахстана перенесла 42 абсолютно ненужных операции и 600 госпитализаций. Женщина настолько мастерски изображала все симптомы своих якобы болезней, что даже опытные врачи верили ей. Елене удалось излечиться от синдрома Мюнхгаузена, что практически невозможно. По словам врачей, выздоровлению способствовали два фактора: страх смерти из-за

тяжелейших ос­ложнений, которые женщина получила после очередной операции, и кот, к которому она так привязалась, что боялась оставлять его. Уже будучи здоровой, она рассказала, что в детстве подвергалась насилию, дома на нее никто не обращал внимания. Единственное доброе воспоминание из того времени — госпитализация из-за аппендицита и заботливая медсестра, которая выхаживала ее тогда.

Залечить до смерти…

Самый опасный вид психического расстройства, когда человек с синдромом Мюнхгаузена придумывает болезни не себе, а своему ближайшему родственнику — чаще ребенку или престарелым родителям. Он фактически издевается над своими «пациентами», чтобы создать образ мученика, несчастного родителя с больным ребенком на руках, о котором нужно заботиться всю свою жизнь.

Такая история. С самого рождения дочери американка Дина выдумывала ей болезни. Ребенок все детство провел в кабинетах врачей и сдавал множество анализов, которые не подтверждали ни одного заболевания. Но мать была уверена — ее дочь тяжело больна. Она утвер­ж­дала, что из-за мышечной дистрофии девочка не в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому возила ее на инвалидной коляске. Все закончилось тем, что измученная лечением от придуманных болезней девушка убила свою мать и получила тюремный срок.

Еще одна история. В декабре прошлого года состоялся суд над американкой Кейлин Боуэн-Райт, которая чуть не залечила до смерти своего восьмилетнего сына. Кристофер родился абсолютно здоровым, но его мама так не думала. За 8 лет мальчик больше 300 раз лежал в больнице. Ему сделали 13 операций, трижды он находился на грани смерти из-за инфекции после операции. Ребенок передвигался только в инвалидном кресле, дышал с помощью кислородной маски, питался через зонд, вшитый в пищевод…

О. П. Польских, психиатр