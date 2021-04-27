Про хозяйственное мыло



Можно ли применять его для интимной гигиены?

Хозяйственное мыло является полностью натуральным, в него не добавляют консерванты, ароматизаторы и другие химические вещества. При производстве используются только натуральные жиры и щелочь. В итоге получается гипоаллергенный продукт. Хозяйственное мыло — отличный антисептик. Чем выше процент содержания жирных кислот в мыле, тем оно качественнее. Их должно быть не менее 70,5%.

В женском влагалище кислотная среда — от 3,8 до 4,4 pH. Пока сохраняется этот уровень, микрофлора влагалища в порядке. Обычно женский организм сам справляется с регулированием кислотности, но антибиотики, контрацептивы, изменение гормонального фона могут повышать ее.

Повышение кислотности провоцирует размножение вредоносных микроорганизмов, развитие болезней (например, молочницы, бактериального вагиноза). Хозяйственное мыло поможет снизить кислотность влагалища. Но есть некоторые тонкости.

Нормальный pH человеческой кожи — от 5 до 7. Считается, что мы можем безболезненно переносить моющие средства с уровнем pH не выше 9. Уровень pH хозяйственного мыла — 11-12. То есть при частом использовании щелочных средств кожа теряет свой защитный барьер, пересыхает, стягивается. На ней могут появиться трещинки, шелушения. Если регулярно подмываться хозяйственным мылом, есть риск нарушить микрофлору слизистых оболочек. Потеря естественной защиты слизистой может привести к развитию заболеваний.

Таким образом, хозяйственное мыло подходит для интимной гигиены, но не для постоянного использования. В профилактических целях достаточно подмываться хозяйственным мылом 1-2 раза в неделю. В другое время используйте нейтральное жидкое средство, предназначенное специально для интимной гигиены. Да и им лучше пользоваться не каждый раз, чередуя просто с водой.

При молочнице можно применять хозяйственное мыло 1-2 раза в день. Это замедлит размножение грибков и снимет симптомы кандидоза (например, избавит от зуда), но не заменит лечение. Частое использование хозяйственного мыла прекращают после исчезновения внешних проявлений молочницы.

О. П. Денькова, врач-гинеколог