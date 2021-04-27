Орхит начинается с болей в мошонке

Орхит — это воспаление тканей яичка. Он может быть острым и длиться две-четыре недели или хроническим, который может не проходить месяцы и годы.

Виноваты инфекции

Орхит обычно развивается на фоне других инфекций, которые вызывают вирусы и бактерии. Наиболее частые причины воспаления тканей яичка — паротит (воспаление околоушной слюнной железы), грипп, гонорея, хламидиоз. Кроме того, к орхиту может привести травма яичка. Серьезные аллергические воспаления могут вызывать поражение тканей яичка. Важно установить причину, чтобы правильно назначить лечение.

Симптомы орхита

Начинается орхит с болей в мошонке. Сопровождаются они ее отеком и покраснением. Боль может отдавать в пах, промежность, поясницу, крестец. Нарастают симптомы очень быстро, и уже через несколько часов после начала заболевания мошонка может стать синюшной, а боли — острыми и распирающими. Одновременно с болью в мошонке появляются общие симптомы воспаления — слабость, температура 38-39°С, озноб. Если на этой стадии заболевания мужчина не обратится за медицинской помощью, то может развиться нагноение яичка.

Какие анализы нужно сдать

При подозрении на воспаление яичек проводят общий анализ крови и общий анализ мочи, бакпосев мочи и эякулята на питательные среды (чтобы определить возбудителя). Если бактерия будет выделена, обязательно проводится посев последней на чувствительность к антибиотикам. Для подтверждения диагноза орхит часто применяется ультразвуковое исследование мошонки. Оно поможет не только выявить патологию, но и определить ее стадию.

Главное — снять воспаление

Так как основная причина орхита — бактериальная инфекция, лечение направлено, в первую очередь, на ее устранение. Хорошо зарекомендовали себя при лечении воспаления яичек антибиотики группы цефалоспоринов и фторхинолонов. Кроме антибиотиков назначают препараты для понижения температуры тела, снятия болевого синдрома и для улучшения оттока спермы. Если орхит долго не лечится и воспаление становится гнойным, необходима срочная операция, чтобы процесс не распространился в кровеносное русло. Применяется рассечение оболочек яичка и удаление гнойного содержимого. Когда поражена большая часть органа, яичко приходится удалять.

Об осложнениях

Одно из осложнений орхита — атрофия яичка, при которой снижается количество производимых половых гор­монов и спермато­зоидов. Это может привести к нарушению репродуктивной функции. Кроме то­го, снижение уровня половых гормонов плохо влияет на сердце и сосуды.

Другое осложнение орхита — секреторная форма бесплодия, когда уровень мужских половых гормонов остается в пределах нормы, но полностью перестают вырабатываться сперматозоиды. Эякуляция у мужчины сохраняется, но семя является неактивным и не может оплодо­творить женщину. При этом мошонка выглядит как обычно. При воспалении яичка процесс может распространяться и на его придатки. Такое заболевание называется эпидидимит и требует уже другого лечения. Поэтому так важно определить, когда орхит переходит в эпидидимит.

Профилактика орхита

Это в первую очередь профилактика паротита, так как при этом заболевании воспаление яичка возникает почти у половины больных. С этой целью детям в возрасте одного и шести лет вводится вакцина. Если прививки не было, нужно следить за контактами с больными паротитом.

С. П. Караев, уролог-андролог, врач высшей категории