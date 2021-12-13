Не такой, как надо…

Мужское достоинство — предмет вечной озабоченности мужчин. А если оно еще не такое, как у большинства, то сомнения усиливаются.

* Ну очень большой! Обычный средний размер мужского достоинства 15-18 см (это в состоянии «боевой готовности»!). Так что остальные уже относятся к крупным. Гигантские размеры — 26-30 см — большая редкость. Но надо знать, что женское естество может очень сильно растягиваться. Поэтому крупных размеров пугаться не стоит. Но если опасения все-таки есть, нужно исключить миссионерскую позицию, а запомнить удобную: оба на боку.

* Толстоват, однако. Так можно сказать о пяти сантиметрах в диаметре. Смазка-лубрикант снимет эту проблему.

* Вроде маловат… Таким можно называть пенис только меньше 12 см. Но не забывайте, речь идет о размере в состоянии эрекции! При этом мужчины с миниатюрным достоинством обычно умелы в постели. Сексологи знают, что для мужчины самое главное — не чем, а как. И если женщина не заводит разговора о маленьких размерах, никаких неловкостей у пары не происходит. У очень редких женщин эрогенная зона залегает глубоко. У 95% она находится в верхней трети лона, и 12 см вполне хватает для женского удовлетворения.

* На нем родинка. Родимые пятна — по-научному невусы — встречаются по всему кожному покрову, кроме слизистых оболочек, в том числе и в мужской интимной зоне. Ну с маленьким невусом все ясно, а вот как быть с крупным и выпуклым? Влияет ли он на мужские качества? Ответ: нет, не влияет. Но слишком крупный невус лучше удалить у врача — ведь он часто испытывает трение, что для родинок нехорошо. Они могут травмироваться, а это один из путей к онкологии. Партнерше же от невуса на мужском достоинстве, как говорится, ни жарко ни холодно.

* Было обрезание. У многих народностей делают мальчикам обрезание в младенческом возрасте. Но можно увидеть мужчин, обрезанных в детстве по медицинским показаниям (из-за фимоза — сужения крайней плоти). Головка обрезанного пениса менее чувствительна, чем прикрытая крайней плотью. Интим у такого мужчины длится дольше. «Достоинство», лишенное крайней плоти, предпочтительнее с точки зрения гигиены. Под крайней плотью у нечистоплотного мужчины скапливается так называемая смегма — беловатое смазочное вещество, которому свойственно «прогоркать», с неприятным запахом. Имейте в виду, что уже доказано — прогоркшая смегма провоцирует у женщины рак матки.

* Крупная головка, тонкий ствол. Это один из вариантов нормы. Такие мужчины, правда, нередко не могут похвастаться очень хорошей эрекцией, но благодаря размеру головки обеспечивается неплохая стимуляция для женщины.

P. S. Половой член у мужчины активно растет с 12 до 17 лет. С 17 до 25 рост продолжается, но уже не так активно. Вот почему до 25 лет можно легко добиться его увеличения даже без операции. После обследования врач может назначить гормоны. Другой вид консервативного лечения — растяжение кавернозных тел пениса с помощью специального устройства — экстендера. Но делать это нужно строго по рекомендации доктора.

С. К. Звонарев, уролог-андролог, врач высшей категории