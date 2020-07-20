Готов ли ребёнок к первому классу?

Определить, готово ли ваше чадо к школе, поможет несложный тест.
- Говорил ли ваш ребенок, что ему хочется идти в первый класс?
- Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного, что ему там будет весело?
- Может ли малыш в течение некоторого времени (не меньше 15-20 минут) самостоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом: лепкой, рисованием, мозаикой, конструктором?
- Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не зажимается в присутствии посторонних людей, что он не стесняется общаться с теми, кто не входит в круг самых близких?
- Умеет ли связно описать предмет, человека, картинку и составить рассказ минимум из пяти предложений?
- Читаете ли вы вместе с ним книжки? Знает ли ваш ребенок стихи наизусть?
- Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе?
- Умеет ли читать, хотя бы по слогам?
- Считает ли до 10 в прямом и обратном порядке?
- Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел первого десятка?
- Может ли писать простые элементы в тетради в клетку, аккуратно перерисовывать небольшие узоры?
- Любит ли рисовать, раскрашивать картинки, складывать пазлы?
- Умеет ли работать с ножницами, цветной бумагой и клеем?
- Может ли сам сделать уборку в своей комнате?
- Знает ли названия диких и домашних животных?
- Есть ли навыки обобщения: например, может ли он объединить помидоры, редис, огурцы в группу «овощи»?
- Любит ли самостоятельно проводить время за каким-то занятием, не привлекая родителей?