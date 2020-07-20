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Готов ли ребёнок к первому классу?

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Готов ли ребёнок к первому классу?

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Определить, готово ли ваше чадо к школе, поможет несложный тест.

  1. Говорил ли ваш ребенок, что ему хочется идти в первый класс?
  2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного, что ему там будет весело?
  3. Может ли малыш в течение некоторого времени (не меньше 15-20 минут) самостоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом: лепкой, рисованием, мозаикой, конструктором?
  4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не зажимается в присутствии посторонних людей, что он не стесняется общаться с теми, кто не входит в круг самых близких?
  5. Умеет ли связно описать предмет, человека, картинку и составить рассказ минимум из пяти предложений?
  6. Читаете ли вы вместе с ним книжки? Знает ли ваш ребенок стихи наизусть?
  7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе?
  8. Умеет ли читать, хотя бы по слогам?
  9. Считает ли до 10 в прямом и обратном порядке?
  10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел первого десятка?
  11. Может ли писать простые элементы в тетради в клетку, аккуратно перерисовывать небольшие узоры?
  12. Любит ли рисовать, раскрашивать картинки, складывать пазлы?
  13. Умеет ли работать с ножницами, цветной бумагой и клеем?
  14. Может ли сам сделать уборку в своей комнате?
  15. Знает ли названия диких и домашних животных?
  16. Есть ли навыки обобщения: например, может ли он объединить помидоры, редис, огурцы в группу «овощи»?
  17. Любит ли самостоятельно проводить время за каким-то занятием, не привлекая родителей?

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