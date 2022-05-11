Глаз «ленится»

Так говорят, когда один глаз, даже несмотря на коррекцию зрения очками или контактными линзами, все равно видит плохо. В медицине такое состояние называют амблиопией, в народе — ленивым глазом. Бывает, что «ленятся» оба глаза, тогда это двусторонняя амблиопия.

Глаза видят по-разному

Известно, что весь процесс зрения сосредоточен не в глазах, а в мозге человека. При амблиопии глаза видят разное изображение, поэтому мозг не может состыковать их в одну целостную картинку. Таким образом, зрительная функция одного глаза подавляется, и глаз перестает работать.

Амблиопия по большей части детское заболевание, но может встречаться и у взрослых. Если амблиопию вовремя выявить (желательно до 9 лет, к этому возрасту зрительная система полностью сформирована и не меняется) и провести лечение, можно предотвратить ухудшение зрения. Без лечения амблиопия может спровоцировать слепоту.

Причины амблиопии

Обычно амблиопия появляется при уже имеющейся дальнозоркости, астигматизме, катаракте. Очень часто такое нарушение проявляется вместе с косоглазием. Причиной может стать и врожденная разница размеров глазных яблок.

Ленивый глаз может начать проявляться с самого рождения. В этом случае ребенок думает, что видит нормально, ведь он не знает, как по-другому. Поэтому родители должны показывать детей офтальмологу как минимум два раза в год.

Первые симптомы амблиопии у малыша — это косоглазие, головные боли, а также сильное беспокойство, если закрыть ребенку один глаз рукой в то время, когда он на что-то смотрит.

Как лечить ленивый глаз

Если амблиопия возникла на фоне дальнозоркости, астигматизма или близорукости, так называемая рефракционная амблиопия, достаточно носить очки или контактные линзы. При дисбинокулярной амблиопии, проявляющейся при косоглазии, требуется операция, а потом особая терапия. Хороший эффект дает специальная повязка на здоровый глаз. Это заставляет ленивый глаз работать. Повязку нужно носить несколько часов в день. Продолжительность лечения устанавливает офтальмолог. Иногда вместо повязки используют специальную контактную линзу, которая не позволяет глазу видеть, но при этом не заметна для окружающих в отличие от повязки. Также в здоровый глаз капают атропиновые капли — они создают пленку, что заставляет работать ленивый глаз.

Е. В. Сбитнев, офтальмолог, врач высшей категории