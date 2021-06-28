Не дай себя обмануть

Почему не стоит отказываться от сливочного масла? Нужно ли делать операцию, если есть грыжа позвоночника? Поможет ли электрошоковая терапия при психических заболеваниях? В этой статье вы найдете ответы на эти и другие вопросы.
Низкожировая диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Откуда этот миф. В 1940-х годах сердечно-сосудистые заболевания по статистике убивали больше людей, чем любая другая болезнь. Поэтому было проведено несколько исследований. А в США создали Национальный совет сердца, который объявил трансжиры чуть ли не главными врагами нации.
На самом деле. После войны сливочного масла не хватало, и пищевая индустрия начала активно использовать растительные жиры, в том числе и низкого качества. Именно с тех пор в Америке начался бум обезжиренных продуктов. В их волшебную силу поверило большинство американцев, а потом и россиян. Но сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему возглавляют списки болезней-убийц. Выяснилось, что исследователи, убеждавшие мир в том, что жиры вредны, подтасовывали факты. Между злоупотреблением жирами и смертностью от болезней сердца нет никакой связи.
За прошедшие полвека стало очевидным, что обезжиренные продукты не спасают ни от инфаркта, ни от атеросклероза, ни от ожирения. А вот из-за высокого содержания сахара, который щедро добавляют в обезжиренные продукты, шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются вдвое.
Анализ на ПСА в молодом возрасте спасает жизнь многим мужчинам.
Откуда этот миф. Рак простаты — распространенный вид рака у мужчин. Развивается он чаще в пожилом возрасте. Исследование на ПСА (простатический специфический антиген) выявляет уровень содержания в крови специфического белка: если он высокий, можно предположить, что заболевание начало развиваться. В середине 1990-х годов исследование крови на ПСА назначали здоровым мужчинам во время плановой проверки — это был один из рекомендованных анализов. Считалось, что с его помощью можно выявить смертельно опасное заболевание на ранней стадии.
На самом деле. Исследования на ПСА молодых мужчин без симптомов заболевания приносят больше вреда, чем пользы. В США еще в 2012 году от них отказались, поскольку в 80% случаев результаты оказывались ложноположительными и приводили к тому, что здоровым людям назначали болезненные процедуры и ненужное лечение от рака, даже химиотерапию. Сегодня урологи не рекомендуют сдавать анализ на ПСА мужчинам младше 55 лет, особенно если у них нет вредных привычек, например они не курят. Назначение этого анализа без показаний считается перестраховкой.
Свежее парное непастеризованное молоко полезнее, чем кипяченое.
Откуда этот миф. Трудно сказать, когда и кому впервые пришла в голову идея о вреде пастеризованного молока. Вероятно, парное свежее молоко ассоциируется с натуральным деревенским продуктом, не подвергавшимся промышленной обработке. Высокотемпературная обработка — пастеризация (нагревание молока до 80-100°С) — убивает болезнетворные бактерии и микробы, которые в нем имеются. Однако заодно с вредными организмами уничтожаются витамины и питательные вещества, из-за чего пастеризованное молоко может вызвать аллергию.
На самом деле. Никаких доказательств, что непастеризованное молоко полезнее, нет. Количество заболевших из-за употребления сырого молока и сыра в США в 840 раз превышает число пострадавших от пастеризованных молочных продуктов. А в больницы любители парного молока попадают в 45 раз чаще. В непастеризованном молоке может содержаться опасная бактерия — сальмонелла, вызывающая опаснейшее отравление, вплоть до смертельных случаев.
Лучший способ избавиться от болей в нижней части позвоночника — операция.
Откуда взялся этот миф. Боли в поясничном отделе позвоночника часто вызваны тем, что часть деформированного межпозвонкового диска, сместившись, давит на корешок нерва, который и посылает в мозг болевой импульс. В результате деформации диска возникает так называемая межпозвонковая грыжа. Для ее лечения часто назначают операцию. На первый взгляд, ее необходимость кажется логичной: боль возникает из-за того, что грыжа давит на нерв. Следовательно, если ее удалить, не будет давления, а значит, и боли. Особенно часто оперативным путем удаляют межпозвонковые грыжи в США и в Германии.
На самом деле. Новейшие исследования показали: каждый второй пациент, перенесший операцию по удалению межпозвонковой грыжи, продолжает испытывать боль. К тому же вероятность осложнений при таких операциях очень велика — свыше 20%. Удалив грыжу, хирург, по сути, избавляет пациента от симптомов болезни, но не от ее причины. Определить причины деформации межпозвонковых дисков сложно. Не случайно европейским докторам сейчас рекомендуют назначать пациентам не хирургические, а прежде всего физиотерапевтические методы лечения.
Электрошоковая терапия приводит к потере памяти и разрушению мозга.
Откуда этот миф. Пропускание электричества через мозг кажется варварской медицинской процедурой и ассоциируется, скорее, с пытками, чем с лечением. Самыми вероятными последствиями такой терапии видится если не смерть, то, как минимум, потеря памяти.
На самом деле. Для людей с некоторыми психическими заболеваниями, в особенности тяжелой депрессией, электрошоковая терапия часто становится лучшим, если не единственным, способом лечения. Для сравнения, эффективность антидепрессантов составляет 50-60%, а электрошоковая терапия помогает в 70-90% случаев. Другое преимущество электросудорожной терапии: действует она быстро, эффект заметен после недели-двух. Антидепрессанты же заметное воздействие оказывают не раньше чем через пару месяцев. У лекарств, по мнению медиков, даже больше побочных эффектов, а именно: потеря веса, нарушение сна и болезни желудка. Что же касается нарушений памяти и дезориентации после электрошока, то они кратковременны.
В. Л. Харламов, терапевт, кандидат медицинских наук