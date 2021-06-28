Не дай себя обмануть

Почему не стоит отказываться от сливочного масла? Нужно ли делать операцию, если есть грыжа позвоночника? Поможет ли электрошоковая терапия при психических заболеваниях? В этой статье вы найдете ответы на эти и другие вопросы.

Низкожировая диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Откуда этот миф. В 1940-х годах сердечно-сосудистые заболевания по статистике убивали больше людей, чем любая другая болезнь. Поэтому было проведено несколько исследований. А в США создали Национальный совет сердца, который объявил трансжиры чуть ли не главными врагами нации.

На самом деле. После войны сливочного масла не хватало, и пищевая индустрия начала активно использовать растительные жиры, в том числе и низкого качества. Именно с тех пор в Америке начался бум обезжиренных продуктов. В их волшебную силу поверило большинство американцев, а потом и россиян. Но сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему возглавляют списки болезней-убийц. Выяснилось, что исследователи, убеждавшие мир в том, что жиры вредны, подтасовывали факты. Между злоупотреблением жирами и смертностью от болезней сердца нет никакой связи.

За прошедшие полвека стало очевидным, что обезжиренные продукты не спасают ни от инфаркта, ни от атеросклероза, ни от ожирения. А вот из-за высокого содержания сахара, который щедро добавляют в обезжиренные продукты, шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются вдвое.

Анализ на ПСА в молодом возрасте спасает жизнь многим мужчинам.

Откуда этот миф. Рак простаты — распространенный вид рака у мужчин. Развивается он чаще в пожилом возрасте. Исследование на ПСА (простатический специфический антиген) выявляет уровень содержания в крови специфического белка: если он высокий, можно предположить, что заболевание начало развиваться. В середине 1990-х годов исследование крови на ПСА назначали здоровым мужчинам во время плановой проверки — это был один из рекомендованных анализов. Считалось, что с его помощью можно выявить смертельно опасное заболевание на ранней стадии.

На самом деле. Исследования на ПСА молодых мужчин без симптомов заболевания приносят больше вреда, чем пользы. В США еще в 2012 году от них отказались, поскольку в 80% случаев результаты оказывались ложноположительными и приводили к тому, что здоровым людям назначали болезненные процедуры и ненужное лечение от рака, даже химиотерапию. Сегодня урологи не рекомендуют сдавать анализ на ПСА мужчинам младше 55 лет, особенно если у них нет вредных привычек, например они не курят. Назначение этого анализа без показаний считается перестраховкой.

Свежее парное непастеризованное молоко полезнее, чем кипяченое.

Откуда этот миф. Трудно сказать, когда и кому впервые пришла в голову идея о вреде пастеризованного молока. Вероятно, парное свежее молоко ассоциируется с натуральным деревенским продуктом, не подвергавшимся промышленной обработке. Высокотемпературная обработка — пастеризация (нагревание молока до 80-100°С) — убивает болезнетворные бактерии и микробы, которые в нем имеются. Однако заодно с вредными организмами уничтожаются витамины и питательные вещества, из-за чего пастеризованное молоко может вызвать аллергию.

На самом деле. Никаких доказательств, что непастеризованное молоко полезнее, нет. Количество заболевших из-за употребления сырого молока и сыра в США в 840 раз превышает число пострадавших от пастеризованных молочных продуктов. А в больницы любители парного молока попадают в 45 раз чаще. В непастеризованном молоке может содержаться опасная бактерия — сальмонелла, вызывающая опаснейшее отравление, вплоть до смертельных случаев.

Лучший способ избавиться от болей в нижней части позвоночника — операция.

Откуда взялся этот миф. Боли в поясничном отделе позвоночника часто вызваны тем, что часть деформированного межпозвонкового диска, сместившись, давит на корешок нерва, который и посылает в мозг болевой импульс. В результате деформации диска возникает так называемая межпозвонковая грыжа. Для ее лечения часто назначают операцию. На первый взгляд, ее необходимость кажется логичной: боль возникает из-за того, что грыжа давит на нерв. Следовательно, если ее удалить, не будет давления, а значит, и боли. Особенно часто оперативным путем удаляют межпозвонковые грыжи в США и в Германии.

На самом деле. Новейшие исследования показали: каждый второй пациент, перенесший операцию по удалению межпозвонковой грыжи, продолжает испытывать боль. К тому же вероятность осложнений при таких операциях очень велика — свыше 20%. Удалив грыжу, хирург, по сути, избавляет пациента от симптомов болезни, но не от ее причины. Определить причины деформации межпозвонковых дисков сложно. Не случайно европейским докто­рам сейчас рекомендуют назначать пациентам не хирургические, а прежде всего физиотерапевтические методы лечения.

Электрошоковая терапия приводит к потере памяти и разрушению мозга.

Откуда этот миф. Пропускание электричества через мозг кажется варварской медицинской процедурой и ассоциируется, скорее, с пытками, чем с лечением. Самыми вероятными последствиями такой терапии видится если не смерть, то, как минимум, потеря памяти.

На самом деле. Для людей с некоторыми психическими заболеваниями, в особенности тяжелой депрессией, электрошоковая терапия часто становится лучшим, если не единственным, способом лечения. Для сравнения, эффективность антидепрессантов составляет 50-60%, а электрошоковая терапия помогает в 70-90% случаев. Другое преимущество электросудорожной терапии: действует она быстро, эффект заметен после недели-двух. Антидепрессанты же заметное воздействие оказывают не раньше чем через пару месяцев. У лекарств, по мнению медиков, даже больше побочных эффектов, а именно: потеря веса, нарушение сна и болезни желудка. Что же касается нарушений памяти и дезориентации после электрошока, то они кратковременны.

В. Л. Харламов, тера­певт, канди­дат меди­цинс­ких наук