Как быстро снять приступ стенокардии

Давящая боль, тяжесть в грудной клетке — с такими симптомами сталкивается каждый третий человек старше 50 лет. Особенно тяжко летом, в огородный сезон. Как вести себя, если прихватило сердце?

С этим заболеванием шутить нельзя — если стенокардия участится, может случиться инфаркт миокарда. Что касается самой боли, то при стенокардии она возникает за грудиной и отдает в межлопаточную область, чаще в левое плечо (бывает, и в правое). Боль может отдавать в руку, в пятый и четвертый пальцы левой кисти. Еще один важный признак — она нарастает при физических нагрузках. В покое, как правило, человек чувствует себя лучше. Почему?

Размера коронарных сосудов хватает, чтобы в покое обеспечить работу сердца. Но как только человек начинает физически что-то делать, потребность мышц сердца в крови возрастает, однако из-за стеноза сосудов кровоток не может их обеспечить, и случается приступ. Насколько тяжелый? Это зависит от забитости сосудов. Кто-то вскопает полгектара, а кому-то достаточно пройтись из кухни до комнаты или что-то поднять, чтобы почувствовать боль.

Остановитесь, сядьте, отдохните. Если есть возможность — лягте. Положите под язык одну таблетку нитроглицерина. Надавите на «точку скорой помощи» на меридиане сердца, которая находится у основания ногтевой пластинки мизинца, в ее правом нижнем углу. Найдите эту точку прямо сейчас. Положите перед собой левую руку ладонью вниз. Тупым карандашом легко надавите на несколько точек в указанном месте — самая чувствительная и есть «точка скорой помощи». 2-3 минуты сильного, до умеренной боли, давления на нее (ногтем, карандашом, зубами) заменяют таблетку валидола или по крайней мере усиливают ее действие. Если через 2 минуты боль не прошла, примите еще одну таблетку нитроглицерина. Еще через 5 минут, если боль сохраняется, звоните в скорую. Скажите диспетчеру: «Сильная боль в сердце, от нитроглицерина не проходит». Только врач сможет разобраться — инфаркт это или вполне безобидная межреберная невралгия.

Если боль от нитроглицерина проходит — это верный признак именно стенокардии. Причем чем раньше принять нитроглицерин (не дожидаясь, когда боль станет нестерпимой), тем лучше он помогает. В ожидании врача поставьте на грудь горчичник или перцовый пластырь (но не грелку!) — поверхностное тепло, как и нитроглицерин, расширяет сосуды сердечной мышцы. Можно принять 40 капель валокордина или корвалола, таблетку реланиума или элениума. Что еще можно сделать, знает сам больной, если у него такой приступ не в первый раз. Если же в первый — больше не делайте ничего, ждите врача.

В. Н. Галдина, кардиолог, врач скорой помощи