Чем питаться, чтобы жить долго

После 50 лет обмен веществ замедляется. Поэтому в пище должно снижаться количество жиров и быстрых углеводов — кондитерских изделий, хлеба, колбас, полуфабрикатов. Как перестроить рацион, чтобы продлить жизнь?

■ Супы на мясном бульоне готовьте не чаще трех раз в неделю. Сливайте первый бульон сразу после закипания воды. Не жалейте! С ним уйдут вредные пурины и антибиотики, которыми производители нередко пичкают коров, свиней и птицу. А еще лучше — готовьте первое на овощ­ном отваре лука, моркови, корня сельдерея. Берите плоды в любой комбинации (500 г на 1,5 л воды). Чтобы овощи отдали бульону максимум пользы, перед готовкой натирайте их на крупной терке. Варите 30 минут и процеживайте питательный отвар.

■ Ешьте меньше свежих овощей, а больше термически обработанных. В них не так много грубой клетчатки, раздражающей слизистую кишечника.

■ Варите каши на 10 минут дольше, чем обычно. Разваренные крупы организму усваивать легче. Да и на пищеварительный тракт вязкие каши действуют легче.

■ Омлеты делайте из одних белков. Желтков можно съесть не больше 2-3 штук в неделю. В середине яйца много холестерина, который забивает сосуды.

■ Вместо свинины и говядины готовьте курицу, индейку, телятину. Совсем отказываться от мяса не стоит. Это источник аминокислот, которые трудно добрать из других продуктов. Ешьте диетические сорта мяса 2-3 раза в неделю. В остальные дни готовьте рыбу. Идеальный вариант — морская. Это источник жирных кислот омега-3, которые продлевают молодость сосудов.

■ Откажитесь от кофе и черного чая, заменив его на зеленый. В этом напитке содержатся особенные вещества — катехины, которые стимулируют рост костной ткани, что особенно важно в зрелом возрасте, когда увеличивается риск развития остеопороза. Кроме того, зеленый чай снижает уровень плохого холестерина в крови, поддерживает эластичность сосудов, способствует распаду жировой ткани и снижению веса.

Е. И. Василенко, диетолог, врач высшей категории