Почки набухли – готовим лекарства

Собирать еще спящие, ненабухшие почки не стоит – они пока не успели накопить максимум пользы. Ухе «вспыхнувшие» букетом листочков или соцветий и то будут целебнее.

Мазь для суставов готовлю каждую весну

Еще в молодости переболела ревматизмом. И с тех пор временами, а с годами все чаще, болят суставы. Очень хорошо мне помогает при болях мазь из почек сирени. Сделать ее несложно, надо только почками запастись да раздобыть внутренний свиной жир, чтобы его потом растопить. А рецепт такой: 100 г почек сирени положить в банку и залить 0,5 л нутряного несоленого жира. Банку поставить на водяную баню – в кастрюлю с кипящей водой, а на дно, чтобы банка не лопнула, подложить салфетку. Лекарству нужно томиться 2 часа. Потом снять с огня, остудить – и можно пользоваться. Эта мазь долго хранится в холодильнике.

Хорошенько натираю ею больные суставы, сверху завязываю шерстяным шарфом и так сплю ночь. Уже после первого применения наступает облегчение.

Можно мазью пользоваться и для профилактики: на перемену погоды или при переохлаждении.

Д. Е. Авдомина, Свердловская обл.

Почки боярышника растираю с мёдом и корицей…

Почки боярышника – незаменимое средство при ишемической болезни сердца, головокружении и шуме в ушах. Расскажу, как готовлю вкусную и полезную настойку. Растираю в ступке 100 г почек боярышника. Смешиваю с 30 г меда, добавляю по 1 г ванилина и корицы, заливаю 700 мл коньяка. Взбалтываю хорошо и настаиваю 12 часов в темном теплом месте. Процеживаю и принимаю по 1 ст. ложке 3 раза в день. Курс лечения – 2-3 месяца. А еще эта настойка укрепляет иммунитет – в этом я убедился сам. Хотя до лечения редкий месяц обходился без насморка и кашля.

И. Н. Суриков, Ростовская обл.

От застарелого бронхита – молочный отвар березовых веточек

Замечательный рецепт для лечения застарелого бронхита передал мне знакомый из Воркуты. Говорят, так местные шаманы лечили людей. Ранней весной соберите и мелко нарежьте 2 ст. ложки березовых веточек с набухающими почками. Кипятите в 1 л молока в течение 2 часов, вытапливая молоко на маленьком огне до 0,5 литра. Затем процедите и на 1/2 стакана молока добавьте 1 чайн. ложку медвежьего жира (можно барсучьего, козьего). Пейте теплым (40-50˚С) небольшими глотками утром и в обед по 1/2 стакана, а вечером перед сном, – целый стакан и уже со столовой ложкой медвежьего жира.

Вместо медвежьего жира можно взять козий, говяжий, бараний. При этом на грудную клетку (кроме области сердца) накладывайте на ночь жировые компрессы. Не болейте!

Ю. С. Кашоков, Воронежская обл.