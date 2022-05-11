Лечим аденому осиной

Сейчас весна — самое время мужчинам полечиться корой осины

Мой совет пригодится мужчинам старше 50 лет, ведь в этом возрасте часто появляется аденома предстательной железы. Сейчас весна — самое время полечиться корой осины. Когда пойдет соко­движение (с 20 апреля по 1 июня), надо снять кору с молодых осин: острым ножом сделать круговой надрез вокруг ствола дерева. На расстоянии двух спичечных коробков сделать второй надрез, третий вдоль ствола между круговыми надрезами. Таким образом у вас получится трубочка из коры. Не стругать! Древесина не должна попадать с корой. Можно снять кору с молодых веток осины. Кору высушить в духовке или печи, но не на солнце. Разломать на кусочки размером 3-4 см (в порошок не растирать!). Залить 200 г сухой коры 0,5 л водки. Банку закрыть плотно капроновой крышкой и настаивать 2 недели в темном месте. После настойку процедить, кору отжать. Принимать снадобье надо по 20 капель 3 раза в день за полчаса до еды, не пропуская ни один прием. Курс лечения — 3 месяца. После сделать УЗИ. Аденома уменьшится в 2 раза, перестанете по ночам бегать в туалет.

P. S. Кора осины большую часть водки впитывает в себя, из нее очень трудно отжимать жидкость. Поэтому готовьте сразу 2 банки настойки.

Д. П. Хохлов, Брянская обл.