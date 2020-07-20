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Родинка вдруг стала расти…

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Родинка вдруг стала расти…

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Сейчас даже уже и не вспомню, с чего все началось. Родинка на левой ноге (на икре сзади) у меня была всегда. Внимания я на нее не обращала, разве что когда делала депиляцию…

То, что родинка стала расти, заметил муж. Я сразу же поехала на консультацию к дерматологу. Врач посмотрел и отправил к онкологу. В онкологии сказали, что нужна операция. Помню, как будто это было вчера. Лежу в палате одна, в голове дурные мысли. Сказали, что, возможно, это меланома. Что это такое? Как лечится?

В 9 утра увезли в операционную, в палату привезли только к 12 часам. Состояние было нормальное, посидела, выпила воды, встала… Самое страшное позади! Капельницы не ставили (ведь у меня все нормально!). И только через три дня стали колоть антибиотики, когда врач обнаружил не очень хорошую рану. На 5-й день пришли результаты гистологии. Доктор вызвал к себе в кабинет и объявил: «Диагноз подтвердился — у вас меланома!» — «И что мне теперь делать?» — спрашиваю. «А ничего, — говорит. — Живите, как жили. Исход один…» Господи, что я тогда пережила! Дома мама, дочь, муж, который мечтает еще о ребенке. А у меня рак! Что делать? Как сказать?

После выписки меня направили к химиотерапевту. Там назначили «Роферон». Маме ничего не рассказала, чтобы не переживала. Сама все время сижу в интернете и ищу информацию о своей болячке. Хочется разобраться, найти причину появления меланомы, побороть ее. Муж успокаивает, говорит, что все образуется. На месте родинки остался только шрам, больше ничего не беспокоит. Но осознание того, что у меня рак и в любую минуту могут полезть метастазы, не дает жить спокойно (пока метастазов нет, но прошло только 6 месяцев со дня операции). Постоянно рыдаю. Жалко себя, мужа, дочь, маму. Понимаю, что нужно больше положительных эмоций, нужно жить полноценной жизнью, но не всегда получается. Умом многое понимаю, а сердце понимать отказывается. Самый главный вопрос, на который хочу получить ответ, — есть ли люди, которые жили долго после постановки такого диагноза? Что вам помогло, как считаете? Всегда ли бывают метастазы?

Светлана, Волгоградская обл.

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