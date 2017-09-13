Четыре причины встать пораньше

В первой половине дня мозг работает лучше всего. Используйте это время для того, чтобы подумать, ради чего вы живете. Глупо составлять планы, когда мозг несвеж и хочет только одного — отдыха. А вот утро — идеальное время. У вас есть пара лишних часов, чтобы составить список дел на день, обозначить обязательные и возможные.

Сколько раз вы собирались вставать пораньше, но… Если начнете просыпаться на час-полтора раньше, у вас будет время выйти на пробежку или заняться утренней гимнастикой. Для сохранения здоровья важна регулярность занятий. И еще физические нагрузки дают ощущение радости и эйфории. Энергии, полученной утром, как правило, хватает на весь рабочий день.

Завтрак — самый важный прием пищи за день. Вы, разумеется, об этом знаете, но уходите на работу с пустым желудком. Есть совсем не хочется! А ближе к обеду просыпается аппетит. Плюс раннего пробуждения: вы точно не сможете пропустить зав­трак. Съеденные утром омлет, сырник и кофе придадут сил, насытят мозг. В итоге в первую половину дня можно не отвлекаться на чай с булочками.

Научитесь решать все неприятные вопросы, рабочие и домашние дела до 8 часов утра. И тогда весь день проживете с чувством выполненного долга. Плюс заметно снижаются уровни стресса и тревоги. Желанная гармония достигнута!

А. Ф. Сотникова, терапевт, врач высшей категории