Хлюпаете носом даже летом?

На вопросы отвечает отоларинголог, врач высшей категории М. Ю. Зазиков.

Полипы: в чём причина?

Слышала, что, если в носу появились полипы, избавиться от них очень трудно. Почему они возникают и как избежать этой напасти?

Анна Н., Липецк

Чаще всего причиной появления полипов является аллергия на пыльцу растений, шерсть животных, домашнюю пыль. Она вызывает отек слизистой носа, разрыв и провисание ее оболочки. Гайморит, фронтит, этмоидит — все эти хронические воспалительные заболевания придаточных пазух носа также могут спровоцировать возникновение полипов. Наконец, к полипозу могут привести искривление носовой перегородки и узкие носовые ходы.

Если есть подозрение на полипы, обратитесь к отоларингологу. Он проведет диагностическую эндоскопию или риноскопию. Для подтверждения диагноза можно провести компьютерную томографию, которая покажет состояние придаточных пазух носа.

На миндалинах гнойные пробки…

Устала ходить в поликлинику на промывания. Есть ли другой способ помочь миндалинам?

Эльза, Московская обл.

Существует методика лазерной обработки миндалин. Суть ее заключается в рассечении. Дело в том, что при хронических тонзиллитах в углублениях миндалин — лакунах — образуются шарики из бактерий. Все называют их пробками. Они вызывают неприятный запах изо рта и могут вылетать во время кашля. Промывания миндалин в такой ситуации помогают лишь на время. Но если лакуны расширить с помощью лазера, то в них не будут застаиваться микробы. А значит, обостряться болезнь будет реже.

Почему возникает гайморит?

У меня хронический гайморит. Хлюпаю носом даже летом. Почему он возникает?

К. Полторак, Казахстан

В полости носа есть небольшое отверстие диаметром 1,5 мм. Оно называется соустье. Такое отверстие есть у каждой носовой пазухи. По сути, дырочка в слизистой оболочке. Как раз через нее должна выходить слизь. Она всегда есть в небольшом количестве, даже в нормальном состоянии. А уж при болезни тем более. Если в силу каких-то причин соустье отекает, воспаляется и блокирует отток слизи, развивается синусит. Если его запустить, то острая стадия со временем переходит в хроническую. Поэтому в первую очередь нужно заняться здоровьем соустья. Обеспечить туда доступ воздуха. Как? У каждого больного своя ситуация. Кому-то мешает полип, который нужно удалять. У кого-то носовые раковины наплывают на соустье. Есть и другие причины. Вторая задача — пролечить слизистую оболочку гайморовых пазух.

Замучили риниты…

Врач говорит, что причина в искривлении носовой перегородки. Это правда?

А. И. Сизова, Краснодар

Лор-проблемы довольно часто могут быть вызваны искривлением носовой перегородки, которая делит нос внутри на две части. Даже у абсолютно здоровых людей строение полости носа редко бывает строго симметричным, одна ее половинка обычно уже другой. Носовая перегородка чаще всего страдает у мужской части населения. Как правило, в результате травм. Роковую роль может сыграть и родовая травма, о которой человек часто и не подозревает. К сожалению, чаще всего она остается незамеченной. Но если уж ЧП произошло во взрослом возрасте, медлить нельзя: в ближайшие после травмы дни нужно идти к врачу и делать выравнивание носа, а не ждать, когда кости срастутся.