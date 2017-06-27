У трески в печёнке

Консервы «Печень трески» перестали быть праздничным продуктом. Но и в будни их едят не часто. про них забыли. Может быть, зря?

Полюбите их заново

В консервах «Печень трески» до 70% жира, но это рыбий жир — источник витаминов А, D, Е и ненасыщенных жирных кислот. Кстати, именно из печени трески получают медицинский рыбий жир. Его до сих пор рекомендуют принимать при рахите, переломах, артрите. Есть мнение, что он помогает снять воспаление в суставах и полезен для профилактики болезни Альц­геймера. Доказано, что рыбий жир поддерживает нормальную работу сердца и мозга, снижает вероятность образования атеросклеротических бляшек на сосудах. Его полезно принимать тем, у кого есть проблемы с нервной и эндокринной системой (только если нет гипертиреоза). И тем, кто плохо видит в сумерках и при слабом освещении.

Печень не подвергается тепловой обработке

Ее просто промывают, солят и добавляют в нее пряности. Очень-очень редко бланшируют, а потом закатывают и уже в банках стерилизуют. Еще в 1938 году государственный стандарт определил и постановил: консервы высшего сорта делать прямо в море из свежей печени. Поэтому по сравнению с другими консервами витаминов в печени трески куда больше.

Ее часто подделывают

Иногда вместо целой печени трески в банке можно найти однородную массу. Но это не подделка. ГОСТ 13272-80, отвечающий за печень трески, предполагает, что основной продукт в этих консервах может быть и целым, и кусочками. А консистенция консервов «Печень трески по-мурманс­ки» — тонкоизмельченной. Встретите банки с таким названием — знайте: там паштет.

Как на глаз в магазине определить, качественные консервы или нет?