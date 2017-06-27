У трески в печёнке

Консервы «Печень трески» перестали быть праздничным продуктом. Но и в будни их едят не часто. про них забыли. Может быть, зря?

Полюбите их заново

В консервах «Печень трески» до 70% жира, но это рыбий жир — источник витаминов А, D, Е и ненасыщенных жирных кислот. Кстати, именно из печени трески получают медицинский рыбий жир. Его до сих пор рекомендуют принимать при рахите, переломах, артрите. Есть мнение, что он помогает снять воспаление в суставах и полезен для профилактики болезни Альц­геймера. Доказано, что рыбий жир поддерживает нормальную работу сердца и мозга, снижает вероятность образования атеросклеротических бляшек на сосудах. Его полезно принимать тем, у кого есть проблемы с нервной и эндокринной системой (только если нет гипертиреоза). И тем, кто плохо видит в сумерках и при слабом освещении.

Печень не подвергается тепловой обработке

Ее просто промывают, солят и добавляют в нее пряности. Очень-очень редко бланшируют, а потом закатывают и уже в банках стерилизуют. Еще в 1938 году государственный стандарт определил и постановил: консервы высшего сорта делать прямо в море из свежей печени. Поэтому по сравнению с другими консервами витаминов в печени трески куда больше.

Ее часто подделывают

Иногда вместо целой печени трески в банке можно найти однородную массу. Но это не подделка. ГОСТ 13272-80, отвечающий за печень трески, предполагает, что основной продукт в этих консервах может быть и целым, и кусочками. А консистенция консервов «Печень трески по-мурманс­ки» — тонкоизмельченной. Встретите банки с таким названием — знайте: там паштет.

Как на глаз в магазине определить, качественные консервы или нет?

  • Печень трески лучше покупать в стеклянных банках. В них видно все — молоки или печень, какого размера кусочки, плотно ли наполнена банка? По стандарту печень должна наполнять ее на 85%. Если покупаете жестяную банку, потрясите ее: никаких булькающих звуков быть не должно.
  • Осмотрите банку. Главная «болезнь» консервов — вздутие крышек и донышка, его ни в коем случае не должно быть.
  • Посмотрите на место производства: чем ближе к морю произведены консервы, тем лучше.
  • Выбирайте консервы высшего сорта — их делают из свежей печени. Первый сорт изготавливают из замороженной. Правда, современные технологии позволяют сохранить вкус и качество продукта, но гурманы чувствуют разницу.
  • Прочитайте состав. Идеальный — это печень трески и соль. Возможны добавки в виде перца и лаврового листа.
Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Завариваю мужу чай с клевером, и он доволен

Мой муж очень устает на работе. Рано встает, приходит поздно.
Синдром застёжки

Синдром застёжки

Застежки бюстгальтера давят на определенную зону спины, из-за чего у женщины могут быть серьезные проблемы с позвоночником. В итоге один из позвонков грудного отдела позвоночника как бы блокируется и теряет подвижность, а приходящаяся на него нагрузка распределяется на соседние позвонки.

Брадикардия: очень редкий пульс

Нет ничего страшного в брадикардии, но ощущение, когда замечаешь, что пульс у тебя бьется со скоростью 45-48 ударов в минуту, не из приятных. — Что это за болезнь — брадикардия?

Сердце и остеопороз

Ученые утверждают, что остеопороз приводит к появлению проблем с сердцем. У людей с остеопорозом, когда налицо явный дефицит кальция в костях, больше скапливается его в сосудах, в частности в аорте, коронарных артериях.

Полгода сосала растительное масло, и миома перестала расти

Несколько лет тому назад начал болеть низ живота. Обратилась к гинекологу, назначили УЗИ.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх