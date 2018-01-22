Для того чтобы ночной сон был полноценным и здоровым, необходимо правильно завтракать.

По словам физиолога и специалиста в области сна профессора Нерина Рамлахана, идеальный завтрак должен состоять из 8 орешков миндаля и 2 фиников, съеденных в течение 30 минут после пробуждения. Такой скромный набор продуктов обеспечит правильный баланс углеводов, жиров и белков, благодаря чему организм активизирует процесс метаболизма и стабилизирует уровень сахара в крови.

Небольшая горстка фруктов и орехов не только даст организму около 200 ккал, но и поможет выработать за день гормон мелатонин, необходимый для хорошего отдыха ночью. К тому же такой завтрак помогает сбросить лишний вес. Если вообще отказаться от завтрака, организм воспримет это как тревожный сигнал о голоде и начнет вырабатывать гормоны стресса. Это негативно отразится на качестве сна. А хороший завтрак поможет не только выспаться, но и похудеть, ускоряя обмен веществ. После орехов и фруктов не хочется есть несколько часов.