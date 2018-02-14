Почти все люди описывают это состояние одинаково: тяжесть, отек, невозможность расслабиться в состоянии покоя, ноющая, иногда пульсирующая боль в нижних конечностях, которая усиливается вечером и ночью…

Все эти симптомы могут появляться после тяжелого рабочего дня, обычной усталости и как сигнал, предупреждающий о прогрессирующей болезни. Но для большинства людей тянущие боли в ногах — привычное дело. Поэтому они годами не обращают на них внимания, списывая это на усталость или чрезмерную физическую нагрузку. И все же лучше точно знать причину таких болей в ногах, с которыми может столкнуться каждый.

Ишиас, или ущемление седалищного нерва. Это самая частая причина тянущих болей в ногах. Когда седалищный нерв защемляется, начинается воспаление. Причиной ишиаса может быть межпозвоночная грыжа, стеноз поясничного отдела спинномозгового канала, синдром грушевидной мышцы, остеохондроз, травма или перелом таза, различные виды опухолей. Чаще всего ишиас возникает в возрасте 30-50 лет.

Варикозное расширение вен. Это тоже распространенная причина тянущих болей в ногах. Болезнь возникает из-за аномального расширения вен, по которым кровь поступает из нижних конечностей к сердцу. Это происходит из-за того, что клапаны внутри сосудов, пропускающие кровь только вверх и предотвращающие ее отток в обратном направлении, перестают работать или работают слабее обычного. При варикозе кровь в венах застаивается, образуя характерные сосудистые звездочки.

Тромбофлебит. Этой болезнью может обернуться обычный варикоз. При тромбофлебите кровь в воспаленных венах ног начинает сворачиваться, образуя кровяные сгустки, которые перекрывают естественный отток крови. Помимо тянущих болей в ногах, тромбофлебит может сопровождаться чувством жжения в венах и повышением температуры.

Синдром беспокойных ног. Человек жалуется на тянущие боли в ногах по ночам, чувство дискомфорта, ощущение жжения, покалывания и зуда. Этот синдром часто наблюдается во время беременности, а также у людей с почечной недостаточностью, травмами позвоночника, анемией и сахарным диабетом.

Диабет. Он также может сопровождаться хроническими болями в ногах. Чтобы их избежать, необходимо регулярно заниматься спортом, носить удобную обувь и каждый вечер делать массаж ног.

Плоскостопие. Частая причина тянущих болей в ногах. При нем мышечно-связочный аппарат стопы становится слабым, сама стопа как бы оседает, и ее амортизирующие функции ослабевают. Человек с плоскостопием быстрее устает, испытывает болевые ощущения в ногах и спине даже после небольшой физической нагрузки.

Остеопороз. При этом недуге происходит постепенное истощение костей. Это и есть причина тянущих болей в ногах, в том числе и по ночам. И еще случаются частые переломы, изменяется осанка, болит спина.

Остеоартрит. Он замыкает список причин тянущих болей в ногах. Человек, болеющий остеоартритом, испытывает не только боль в конечностях, но и в суставах. Становится трудно сгибать и разгибать ноги или руки. Остеоартрит вызывают дегенеративные изменения в суставах, то есть их естественное стирание и повреждение.

P. S. Если у вас или ваших родных возникли тянущие боли в ногах, которые не проходят, надо обратиться к врачу. Возможно, у вас какое-то хроническое заболевание, которое надо лечить и нельзя запускать.

Е. И. Волкова, терапевт, врач II категории