Трещит голова от таблеток

Причиной головной боли могут быть некоторые препараты.
- Анальгетики (при приеме дважды в день чаще 2 раз в неделю): аспирин, парацетамол («Ацетаминофен») и другие.
- Нестероидные противовоспалительные средства: диклофенак («Вольтарен»), ибупрофен («Ампрофен», «Бруфен», «Макрофен», «Мотрин»), индометацин («Метиндол», «Тридоцин», «Эльметацин»), кетопрофен («Кетонал», «Профенид», «Фастум»), напроксен («Апранакс», «Напросин»), пироксикам.
- Антибактериальные и противогрибковые препараты: триметоприм («Тримопан») и его сочетания с сульфаметоксазолом («Бактрим», «Котримол», «Септрин»), гризеофульвин («Фульвицин»).
- Препараты, понижающие артериальное давление: каптоприл («Капотен»), клонидин («Катапресан»), метопролол («Вазокардин», «Корвитол»), нифедипин («Адалат»), празозин («Минипресс», «Адверзутен»), пропранолол («Индерал»), резерпин и содержащие его комплексные средства («Адельфан», «Бринердин», «Кристепин», «Раувазан», «Раунатин»).
- Сердечные: изосорбид («Изолонг», «Кардикс», «Оликард»), нитроглицерин («Нитролингвал», «Нитроминт», «Нитронг»), верапамил («Изоптин»).
- Лекарства, применяемые при язвенной болезни: циметидин («Цимегексал»), ранитидин («Ацилок», «Зантак», «Ранисан»).
- Гормоны: кортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон) и эстрогены, которые входят в состав противозачаточных средств и используются при заместительной гормональной терапии климактерических расстройств.