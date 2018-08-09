Сок вместо таблеток

Чтобы витамины и микроэлементы из сока усвоились на 100%, Надо научиться правильно его пить.

Свекольный сок. Свекла — чемпион по содержанию йода, который вместе с марганцем помогает мозгу, улучшает память. Витамин В12 незаменим при кроветворении и развитии нервных волокон. Бетаин улучшает работу печени. Калий и кальций укрепляют сердечно-сосудистую систему, цинк и железо — мышцы и иммунитет. Полезен сок из свеклы при атеросклерозе, гипертонии, холецистите, нарушениях нервной системы, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенной утомляемости и обильных месячных, во время менопаузы. Начинайте пить свекольный сок с 1 чайн. ложки и доведите до 1/3 стакана 3 раза в день. Свекольный сок нужно разбавлять водой или сочетать с морковным (1:10). В чистом виде он может вызвать тошноту, рвоту, головокружение, тахикардию. Сок из свеклы нельзя пить при болезнях почек, мочекаменной болезни, диарее, ревматизме, подагре, сахарном диабете, если кислотность желудка повышена.

Морковный сок. Каротин, которого много в моркови, улучшает зрение, повышает защитные функции организма. Витамин Е защищает клетки и ткани от повреждений, не дает образовываться холестериновым бляшкам. Магний регулирует давление. Поэтому, если у вас атеросклероз, гипертония, проблемы с сердечно-сосудистой системой, щитовидной железой, глазами, дерматит, экзема, ослабленный иммунитет, пейте по 0,5-1,5 л морковного сока в день.

Противопоказан при язве желудка, кишечника, гастрите с повышенной кислотностью, энтерите.

Сок из петрушки. В петрушке много витамина С, полезного для иммунитета. Витамины В1 и В2 поддерживают остроту зрения, обеспечивают организм энергией. Фосфор помогает работе мозга, магний отвечает за давление, инулин регулирует обмен веществ, выводит холестерин. Попробуйте полечиться соком петрушки при болезнях кожи, почек, глаз, сахарном диабете, атеросклерозе. Пейте по 1/2-1 ст. ложке 3 раза в день. Можно добавлять в другие соки. Противопоказан при обострении гастрита (язвы), беременности.

Капустный сок. Витамин С, которого в капусте не меньше, чем в апельсинах, укрепляет сосуды, кожу, кости, иммунитет. Тартроновая кислота помогает похудеть, так как замедляет переработку углеводов в жиры. Клетчатка улучшает работу желудка и кишечника. Полезен капустный сок при гастрите, пониженной кислотности, энтерите, колите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, снижении иммунитета, нарушениях нервной системы, гипертонии и ожирении. Пить нужно по 1 стакану сока 3 раза в день за 40 минут до еды.

Противопоказан при обострении заболеваний поджелудочной, почек, при гастрите с повышенной кислотностью.

М. В. Куземкина, диетолог, врач I категории