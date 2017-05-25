Считается, что пояс из нее помогает вылечиться от болезней почек и позвоночника, а также остеохондроза и радикулита.

Шапка, связанная из собачьей шерсти, излечивает мигрени, носки смягчают боль в ногах, шарф спасает от ангины, а варежки полезны при болях в суставах. Причем для лучшего целительного эффекта надевать такую одежду нужно на голое тело. Но одежда из собачьей шерсти колючая. Придется терпеть. Чем толще и грубее пряжа, тем больший «запас энергии» она в себе несет. Собачья шерсть безопасна для всех, кроме аллергиков. Главное — не воспринимать этот метод лечения как панацею и помнить, что, например, мигрень может быть симптомом опухоли мозга, от которой человека не спасет ни одна шапка на свете.