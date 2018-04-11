Сердце «трепещет»?

Без паники!

Прошли метров сто — и сил больше нет. Хочется остановиться, отдышаться, а лучше — сесть. Что это? Скорее всего, сердечная недостаточность.

Прогрессирует болезнь, увы, очень быстро

Главное — не пропустить первые признаки грозной болезни. У женщин развитие сердечной недостаточности объясняется тем, что сердечная мышца не расслабляется — сердце постоянно находится в напряжении, оно будто каменеет. У мужчин, наоборот, работа сердца ослабляется, оно с каждым ударом хуже прокачивает кровь. Женщин этот недуг настигает несколько позже, чем мужчин, благодаря половому гормону эстрогену, который оберегает сердце. Как только наступает менопауза, женское сердце теряет защиту.

Что провоцирует этот недуг

Гипертония, ишемия, пороки клапанов сердца, инфаркт, воспаление сердечной мышцы и другие патологии сосудов и сердца. Злоупотребление спиртными напитками тоже сильно подрывает работу этого органа. Попадая внутрь, алкоголь то спазмирует, то расслабляет сосуды, в результате чего меняется кровяное давление, а сердце испытывает сильнейшие перегрузки и увеличивается в размерах.

Ранние признаки болезни

Распознать их непросто. Такие симптомы, как увеличение веса, слабость и быстрая утомляемость, мы склонны списывать на любые проблемы со здоровьем, только не на сердце. Но именно эти звоночки первыми сообщают о неполадках, и только потом появляются характерные для сердечной недостаточности одышка, отеки, синюшность ногтей и носогубного треугольника, чувство распирания в верхней части брюшной полости. На ранних стадиях болезни бывает достаточно изменить образ жизни: отказаться от курения и алкоголя, стать физически активным. Но если симптомы нарастают — бегом к врачу!

Что делать, если диагноз поставлен

Слабость, утомляемость появляются из-за дефицита кислорода в организме. Чаще бывайте на свежем воздухе. Проветривайте спальню перед сном. Отдыхайте в течение дня. Не преодолевайте себя, если устали. При сердечной недостаточности растет вес. Жидкость задерживается в организме, она и становится причиной увеличения веса. Еще больше усугубляет проблему избыточное употребление соли. Отныне ваша норма —

1 чайн. ложка соли в день. Когда покупаете продукты, читайте состав: там тоже может быть соль (хлорид натрия). Не досаливайте пищу — добавляйте бессолевые специи.

Каждое утро после посещения туалета взвешивайтесь. Делать это надо до еды, весы должны стоять на одном и том же месте, так показания будут точнее. Набрали 1-1,5 кг за день или 1,5-2 кг за 5 дней? Значит, болезнь прогрессирует.

Для сердечной недостаточности характерны отеки лодыжек к вечеру. Если заболевание не запущено, утром они проходят. В более тяжелых случаях отеки постоянны.

При одышке учащается и усиливается дыхание, обычно это бывает при физических нагрузках. Заметив одышку, прекратите делать то, что ее спровоцировало, отдыхайте, пока дыхание не придет в норму. Если одышка есть в состоянии покоя, лягте, сделав изголовье повыше. При одышке после сна сядьте в постели, свесьте ноги и подвигайте стопами или медленно походите.

Если частое, неритмичное, слабое наполнение пульса, главное — не паниковать. Глубоко вдохните, задержите дыхание, затем сделайте медленный выдох. Повторите несколько раз, пока дыхание не восстановится. Вызовите скорую. Постарайтесь расслабиться, успокоиться. Если сердце по-прежнему «трепещет», закройте глаза и легонько надавите на глазные яблоки.

Без паники!

Бывает, что сердечная недостаточность развивается не постепенно, а за считаные минуты. Появляются клокочущее дыхание и пенистая мокрота, надсадный кашель, нарастает одышка, учащается пульс, возникает синюшность кончика носа и губ, кожа становится холодной и влажной, падает давление. Обычно это происходит ночью — больной просыпается от удушья, испытывает тревогу и страх смерти. Срочно надо вызывать скорую, при этом спросить, какие меры первой помощи можно предпринять до приезда врача. Родственники! Не нервируйте больного, успокаивайте.

Б. И. Римшев, кардиолог, кандидат медицинских наук