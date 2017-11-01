Подтянем тело

Если следовать этим советам, то уже через неделю будете выглядеть гораздо стройнее.

Выгоняем воду

Самый простой и быстрый способ избавиться от лишних сантиметров — это максимально вывести из организма лишнюю жидкость. Женщины иногда и сами не чувствуют, что немного отекли. Между тем ненужная вода заметно добавляет объема проблемным зонам. Чтобы убрать этот балласт, в первую очередь пересмотрите свое питание. Ограничьте все, что задерживает воду: соленое, сладкое, острое. Упор делайте на природные очистители — сельдерей, свеклу, зеленые яблоки и нежирные белки. К последним относятся творог, белое мясо птицы, «тощая» рыба. И обязательно много пейте. Подойдут чистая вода, зеленый и травяной чаи. А еще можно сделать детокс-коктейль. Сложите в кувшин или бутылку крупно порезанный огурец и половинку лимона. Добавьте кусочек очищенного свежего имбиря и пару веточек мяты. Залейте все водой и дайте настояться 3-4 часа. Получится вкусный и полезный напиток, который отлично освежает и выводит воду.

Тонизируем мышцы

Для этого достаточно каждое утро выполнять два упражнения. Примите упор на носках и предплечьях, втяните живот, выпрямите спину и замрите на 30 секунд. И сразу переходите ко второму упражнению. Встаньте у стены, плотно прижмите к ней спину и присядьте. Колени согнуты под прямым углом, живот втянут, плечи расправлены. Представьте, что сидите на невидимом кресле, и оставайтесь в такой позе полминуты. По возможности повторите этот цикл 2-3 раза. Этот короткий комплекс замечательно тонизирует все группы мышц, стимулирует работу кровеносных и лимфатических сосудов. В результате подтягивается фигура и улучшается осанка.

Подтягиваем кожу

Возьмите за правило перед утренним душем растирать все тело сухой щеткой. Начинайте массаж со стоп и двигайтесь вверх, к шее. Эта простая процедура замечательно повышает тонус кожи, делает ее сияющей, помогает сгладить «апельсиновую» корку. После интенсивными растирающими движениями нанесите антицеллюлитный крем. На животе и талии кожу можно мягко пощипывать, чтобы она слегка покраснела.

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