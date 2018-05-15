Почки дошли до точки…

Они трудятся без сна и отдыха, выводят из организма лишнюю жидкость и продукты распада, регулируют концентрацию солей и калия, кровяное давление, участвуют в выработке красных кровяных телец и витамина D. Как понять, что с почками что-то не так? Есть признаки, которые прямо на это указывают.

Зачастили в туалет

Здоровые люди в среднем ходят в туалет 4-5 раз днем и один раз ночью. При этом моча выделяется в пределах от 700 мл до 2 литров. Если почки нездоровы, мочеиспускание становится учащенным или затрудненным. Цвет мочи заметно светлеет, как будто ее разбавили водой.

Увеличивает позывы к мочеиспусканию и сопровождается болью цистит. Мужчины с гиперплазией предстательной железы часто встают в туалет ночью. А вот при камнях в мочевом пузыре обратная ситуация — больной спит спокойно, зато днем вынужден часто заглядывать в туалет. При затрудненном мочеиспускании объем мочи за сутки уменьшается до 500 мл и менее. Такие симптомы можно наблюдать при новообразованиях шейки мочевого пузыря и трубчато-альвеолярной железы у мужчин, камнях в парном бобовидном органе и мочеточнике и др.

Не путать с хондрозом!

Боль в области поясницы не всегда бывает из-за почек. Не путайте ее с проявлениями хондроза и других недугов. Почки болят в верхнем отделе поясницы, ведь они располагаются прямо под самыми нижними ребрами. Боль может быть тянущей, ноющей, колющей, тупой. При воспалении она ноющая, преследующая человека постоянно, а при продвижении камней боль острая, терпеть ее зачастую нет сил. Нередко случается, что боль локализуется только в одной стороне. В любом случае определить, болят почки или какой-то другой орган, может только врач на основании анализов, УЗИ и других обследований.

Отеки — главный признак болезни

Чаще всего отеки — признак острой или хронической почечной недостаточности. Дело в том, что этот орган напрямую регулирует состав крови. При появлении различных недугов фильтрация нарушается. Это приводит к изменению количества различных веществ в крови и, как следствие, развитию отеков. Отеки — это не что иное, как сгущение жидкости в тканях.

Кровь в моче

Кровь в моче не всегда указывает на какое-то серьезное заболевание. У здоровых людей в моче могут присутствовать красные тельца после тяжелой физической работы. Это не требует лечения. Кровь в моче может появиться и при перемещении камня из различных отделов почки в мочеточники и далее в мочевой пузырь. Как только этот процесс закончится, кровь в моче исчезнет сама собой.

Другое дело, если в мочеполовую систему попадают бактерии, появляются злокачественные и доброкачественные опухоли мочевыводящих путей и почек. Тут без помощи врачей не обойтись. Инфекцию лечат антибиотиками, а при злокачественных новообразованиях их нередко удаляют вместе с органом. Гематурию могут провоцировать и заболевания крови, недостаточность печени, гемофилия, прием некоторых лекарств.

Симптомы отравления токсинами

Если почки болят, то свою очистительную функцию они выполняют не на все 100%, а это неизбежно приводит к загрязнению крови токсинами. Определить наличие интоксикации можно по таким признакам:

ухудшается аппетит, человек жалуется на общую слабость;

появляются зуд кожи, сыпь, раздражение, шелушение;

изменяются вкусовые ощущения, в частности, появляется металлический привкус во рту;

апатия, плохое настроение;

человек чувствует утомляемость и тяжесть в мышцах;

не дает покоя головная боль;

нарушается сон;

снижается концентрация внимания, иммунитет и работоспособность.

Если у вас есть хоть один из перечисленных признаков, как можно скорее обратитесь за консультацией к специалисту для проведения необходимого обследования.

Т. П. Морин, уролог, кандидат медицинских наук