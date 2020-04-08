Озноб, насморк…

А еще боль в горле, мышечная слабость — первые признаки респираторной вирусной инфекции. Как бороться с ней, рассказывает аллерголог-иммунолог Инна Борисовна Смирницкая.

Не бойтесь высокой температуры

Повышение температуры тела — это защитная реакция организма на вирусную и бактериальную атаку. Только при цифре на градуснике 38,5°С и более иммунитет включается на полную мощь. Начинают «стягиваться войска» на борьбу с непрошеным врагом. Все жаропонижающие — аспирин, парацетамол, ибупрофен — обрывают этот процесс. Организм убирает защиту и отводит свои войска. А вирусы остаются и продолжают наносить вред. Вот почему после приема таблетки через некоторое время температура снова рвется вверх. Гораздо хуже, если вирусы уходят глубже. Тогда болезнь принимает хроническую форму.

Если человек часто принимает жаропонижающие, противовирусные препараты и антибиотики, нарушается работа иммунной системы. Нередко при таком лечении люди переносят болезнь на ногах, хотя температура повышается до 37-37,5°С, их мучают слабость, потливость, заложенность носа, неприятные ощущения в горле, снижается аппетит. Кстати, при высокой температуре тела гибнут не только вирусы и бактерии, но и атипичные и онкологические клетки. То есть организм очищается от всего негативного.

Чем себе помочь

В первую очередь надо остаться дома. Главные помощники в борьбе с простудой — постельный режим и обильное питье (отвары клюквы, шиповника, смородины, вода с лимоном). Жаропонижающими и противовоспалительными свойствами обладают мята и цветки бузины.

Желательно очистить кишечник. Для этого можно использовать активированный уголь (2 таблетки на 10 кг веса — разовая доза, которую принимают за 30 минут до еды или через 1-2 часа после). Другой способ — «Смекта»: надо выпить ее, предварительно растворив в теплой кипяченой воде. Дозировка лекарства зависит от возраста больного.

Для снижения температуры можно использовать примочки на лоб, область сердца, подмышечные и паховые области. Если кожа у больного холодная, то его растирают водкой, разведенной пополам с водой. После этого необходимо укутаться, чтобы расширить капилляры кожи, улучшить кровоток. При ознобе, когда температура тела недотягивает до 38°С, можно выпить чай с медом, малиной, липовым цветом, корнем девясила. Кстати, при цифрах выше 38°С мед, малина и липовый цвет противопоказаны. После того как больной пропотеет, обязательно протрите кожу теплой водой, чтобы удалить токсины, и поменяйте белье.

Во время болезни взрослому человеку полезно поголодать или сесть на молочно-растительную диету. И подбадривайте себя: «Я здоров, все хорошо, я молодец!» Детям почитайте сказку, книгу. Смотреть телевизор, играть на компьютере нежелательно, так как электромагнитные волны снижают иммунную защиту.