Невус на теле

Родинки — это небольшие пятнышки желтого, коричневого и черного цвета. Медики их называют невусами.

Под особым вниманием должны быть те родинки, которые подвергаются постоянному трению, давлению, травмированию. А также те, что находятся в паховой области, под мышками, под грудью, на поясе, у мужчин — на лице в зоне бритья. Насторожитесь, если родинка вдруг резко изменила цвет, особенно если сильно потемнела.

Волосатые невусы — это хороший признак. Значит, в них кровообращение в норме. А вот если волосы резко выпали — это повод пойти к врачу. Плохо, если возникли неприятные ощущения: при прикосновении болезненность, покалывания, которых раньше не было.

Чтобы понять, какие родинки опасны, в медицине существует проверочная система. Она позволяет выявить родинки с повышенным риском перерождения в злокачественные новообразования. Врачи называют ее ABCD.

Под «А» подразумевается асимметрия. Она — сигнал опасности. Если родинку условно разделить крестом на четыре части и каждая из них не будет похожа на другую, это сигнал SOS.

«В» — нечеткость границ родинки.

«С» — означает цвет. Почему-то наиболее опасной считается в народе черная. Это заблуждение. Тревогу должно вызывать многоцветье. Скажем, один участок родинки светлый, другой — коричневатый, третий — темный.

И наконец «D» — диаметр. Родинка считается подозрительной, если ее размер больше 7 мм.

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