«Несерьезные» симптомы серьезных недугов

Очень важно вовремя обратить внимание на эти тревожные сигналы организма и получить помощь на ранней стадии болезни.

Вы забываете, о чем только что говорили

Только что увлеченно беседовали и вдруг потеряли нить разговора? Если вы часто забываете, о чем говорили, и не можете вспомнить, что хотели сказать, это может быть симп­томом нарушения кровоснабжения мозга или микроинсульта. Даже если вы в течение нескольких секунд все вспоминаете, оставлять без внимания такое нельзя. Обязательно обратитесь к врачу. И будьте готовы к тому, что в самых критических случаях вас в течение 24 часов отправят на обследование мозга. Скорее всего, пропишут лекарства для разжижения крови и снижения холестерина. Очень важно изменить образ жизни — исключить курение и до минимума сократить употребление алкоголя, жирной, сладкой и соленой пищи. Принимать пищу лучше небольшими порциями 5 раз в день, по 30 минут 5 раз в неделю посвящать физической нагрузке, чтобы улучшить кровоснабжение мозга.

Уже несколько дней вам кажется, будто что-то попало в глаз

У здорового человека зрение должно быть четким, глаза не должны болеть, слезиться или краснеть. Еще один из тревожных сигналов — невозможность видеть прямые линии. Окна или косяки дверей кажутся волнистыми? Это симптом дегенерации мышечной ткани, которая может привести к потере зрения. Кроме того, обратите внимание на мушки и вспышки. Часто они предшествуют началу мигрени, но могут возникать и без головной боли. Ощущение, что вы смотрите на мир через тонкий тюль, — это один из первых сигналов катаракты. А внезапная кратко­временная потеря зрения или появление большой мушки, которая мешает видеть, — повод для срочного обращения к врачу, если вы хотите избежать слепоты.

Изжога начинается после застолья

Эти неприятные ощущения часто списывают на слишком обильную пищу. Но причиной их возникновения может быть желудочная кислота, которая попадает в пищевод и вызывает воспаление слизистой, кислый вкус во рту и повреждение зубов. Обычно такие симптомы обостряются вечером, они могут быть вызваны тесной одеждой и резкими наклонами. Чаще всего от изжоги страдают беременные женщины и люди с избыточным весом, поскольку тяжесть мешает пище двигаться в нужном направлении. Постоянная изжога может стать причиной появления рубцов на слизистой, в результате затрудняется глотание и может даже развиться рак пищевода. Если вы испытываете изжогу раз в неделю или чаще, обязательно обратитесь к врачу. Ешьте понемногу и будьте готовы к тому, что врач выпишет вам лекарства для нейтрализации кислоты.

Как будто «отсидели» руку или ногу

Вы можете проснуться с неприятными ощущениями, поскольку во сне было нарушено крово­снабжение руки или ноги. Такой симптом не кажется серьезным, но если покалывание возникает раз в неделю или чаще, это может быть сигналом о повреждении нервов. Кроме того, регулярное покалывание может быть ранним симптомом инсульта и диабета, но чаще всего оно сигнализирует о повреждениях нерва. В группе риска находятся те, кто пострадал от несчастного случая или совершает постоянные повторяющиеся движения. Состояние может быть болезненным, однако в течение нескольких недель все обычно проходит. Если не поможет медикаментозное лечение, необходима операция.

Объем талии заметно увеличился

Чаще всего причина в банальном переедании. Но если вздутие живота сопровождается анемией и общей потерей веса, это может быть симптомом заболеваний брюшной полости и даже рака. Как только будет исключено переедание, вам нужно обязательно пройти обследование.

Боль в ногах — кажется, что растянули мышцу

Возможно, причина не в физической активности, а в ее отсутствии. Если боль возникает после многочасового сидения у компьютера или долгого перелета, причина может быть в тромбозе глубоких вен. Если вы больше полутора часов провели без движения, то кровоснабжение ног снижается на 50%. Считается, что главным симптомом тромбоза являются покраснение и опухоль. На самом деле до 80% пациентов с тромбозом жалуются только на боль в ногах. В группе риска и те, кому за 60 лет.

Незаживающая ранка

Если ранка или прыщик не проходят в течение 2-3 недель, на них обязательно нужно обратить внимание. То, что на первый взгляд кажется обычной царапиной или воспалением, может быть первым проявлением базально-клеточной карциномы. Эта разновидность рака кожи поддается лечению на ранних стадиях и встречается у мужчин вдвое чаще, чем у женщин. Следите за появлением родинок и любых других новообразований на веках, ушных раковинах, коже головы, спине и плечах — особенно если в теплое время года вы много времени проводите на открытом воздухе и не пользуетесь солнцезащитными средствами. Как правило, базальная карцинома распространяется гораздо медленнее, чем меланома. Но чем дольше вы откладываете визит к врачу, тем серь­езнее могут быть последствия.

Кашель, который не проходит

Сухой кашель не проходит в течение месяца (и медленно сводит вас с ума). Или постоянно першит в горле… К тому же трудно глотать или есть ощущение, что пища застревает в горле… Это может быть симптомом гастроэзофагеального рефлюкса — состояния, при котором содержимое желудка попадает в пищевод, вызывая раздражение. Причем у мужчин риск втрое выше, чем у женщин. Другие возможные причины затяжного кашля: астма, воспалительный процесс в полости носа или носоглотке, при котором слизь стекает в нижние отделы дыхательных путей, рак легких, заболевания сердца.

М. Н. Полоскин, терапевт, кандидат медицинских наук