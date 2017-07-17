Не запускайте бронхит!

Бронхитом медики называют любое воспаление бронхов: бронхиолит, поражающий мелкие ответвления бронхов, трахеит, когда страдает весь дыхательный ствол, и трахеобронхит, когда вместе со стволом страдают и бронхи.

Виновник таких воспалений — ОРЗ

В 10% случаев возбудителями оказываются не вирусы, а бактерии — стрептококки, стафилококки, пневмококки, гемофильная палочка и другие микроорганизмы, такие, как микоплазма. Поражая легкие, этот возбудитель вызывает затяжной, хронический кашель, который может длиться годами.

Практически в течение всего года можно подхватить и очень распространенные вирусные инфекции, раздражающие бронхиальное дерево. Осенью хозяйничают риновирусы и возбудители парагриппа, зимой — сам грипп, весной — так называемые респираторные вирусы и аденовирусы. Причем их можно подхватить, что называется, по цепочке — сначала одни, а затем и другие. Вот и получается, что острое воспаление бронхов может повторяться от 3 до 6 раз в год, оставляя в недоумении не просыхающего от кашля человека: вроде бы лечился, а толку никакого.

Толку и не будет, если вовремя не начать лечиться, утверждают врачи. Главное — не дать воспалению спуститься внутрь, не упустить момент, когда вирусы хозяйничают пока только в носоглотке.

Помогут полоскания раздраженного горла теплым раствором спиртовой настойки календулы, эвкалипта или препаратом «Ротокан». Причем полоскать горло нужно каждый час или хотя бы каждые 2 часа и всякий раз использовать не меньше стакана целительного раствора. Не забывайте и о горячих ингаляциях (только если температура не выше 37°!)

Когда ждать кашля

Первые драгоценные для лечения сутки упущены? Ждите кашля. Это сигнал бедствия, который вам посылают потревоженные бронхи. Сухой, раздражающий, саднящий кашель свидетельствует о поражении трахеи. Повлажневший и ставший более мягким — о распределении процесса вглубь дыхательных путей. Обычно в это время начинается откашливание небольшого количества слизистого секрета, нередко сопровождающееся болью внизу грудной клетки. Это вполне естественно: от приступов кашля судорожно сокращается диафрагма и страдают окружающие мышцы. Плохо, что замученные кашлем граждане бросаются к первому попавшемуся аптекарю с мольбой: «Дайте что-нибудь от кашля!»

Важно разжижить мокроту и выкашлять ее

Дело в том, что одни лекарственные препараты способствуют разжижению мокроты, а другие призваны подавлять кашлевый рефлекс. Когда бронхи забиты скопившимся в них вязким секретом, им трудно работать. Главное, что нужно делать в этот период, — это разжижать мокроту и энергично ее выкашливать! Но как это сделать, если вместо «Мукалтина», «Бромгексина» или «Бронхолитина» (все они обладают отхаркивающим действием) вы приняли, например, «Либексин», подавляющий кашлевый рефлекс? (Вы же просили что-нибудь от кашля!)

Другая распространенная ошибка — беспорядочный прием разных антибиотиков. Учитывая, что большинство бронхитов вызвано вирусами, а на вирусы эти лекарства не действуют, эффект от лечения получается прямо противоположный: сумбурный прием антибиотиков лишь усугубляет болезнь.

Как ускорить выздоровление

Справиться с бронхитом помогут обильное питье, жирная рыба, нежирное мясо, тыквенные семечки, травы. Обволакивающее и противовоспалительное действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей оказывают корни алтея и солодки голой, листья и цветки алтея, почки сосны обыкновенной, трава багульника болотного.

Улучшают отделение мокроты корни, корневища, цветки и листья первоцвета весеннего, трава фиалки трехцветной, плоды и семена аниса, листья и цветки мать-и-мачехи. Бронхолитическое, расширяющее просвет бронхов и облегчающее дыхание действие оказывают корни солодки голой, плоды фенхеля. Курс лечения всеми настоями и отварами — 6-8 дней.

Запомнили? Действуйте!

Даст бог, уже через пару недель забудете об изматывающем кашле. Если же состояние не улучшается — тянуть не стоит. Начинайте обследование. Лучше всего — в специализированном пульмонологическом отделении стационара. Нужно провести не только рентгеноскопию и бронхоскопию, но и микробактериологическое и цитологическое исследование мокроты. Бронхит лучше не запускать!

Б. И. Устинов, терапевт, кандидат медицинских наук