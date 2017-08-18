Инфекция во рту

Если сахар в крови повышен не один день без видимой причины, поспешите к стоматологу.

Практически все инфекции повышают сахар в крови. Симптомы большинства из них легко различимы. При инфекции мочевыводящих путей будет жжение во время мочеиспускания. Бронхит проявляется кашлем… Но часто инфекции бывают скрытыми, которые не имеют симптомов, кроме необъяснимого повышения сахара в крови. Если он высокий в течение нескольких дней и инсулин действует хуже, чем обычно, тут два варианта: инсулин испортился из-за неправильного хранения или повторного использования шприца или в ротовой полости развилась инфекция. Если вы уверены, что инсулин в норме, то поспешите к стоматологу. Врач осмотрит десны, подует струей воздуха на каждый зуб. Если в каком-то зубе появится боль, он будет чувствителен к холоду, значит, в нем точно есть воспаление. При диабете надо постоянно следить за здоровьем зубов и десен. Даже после того как все очаги инфекции во рту будут вылечены, в крови какое-то время может держаться повышенный сахар. Кстати, инфекция, которая живет во рту, распространяется по кровеносным сосудам по всему организму и повышает риск инфаркта, разрушая стенки сосудов изнутри. Эта теория еще окончательно не доказана, но большинство врачей ее поддерживают. Всем людям рекомендуется посещать стоматолога каждые 6 месяцев, а при диабете — раз в 3 месяца.