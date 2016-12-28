Если болит спина…

Боль в спине не всегда связана с позвоночником. Чаще всего это…

  • esli-bolit-spina…пиелонефрит и другие заболевания почек. Он сопровождается тянущими болями в пояснице. Одновременно беспокоит частое моче­испускание, озноб и лихорадка.
  • …желчнокаменная болезнь. Проявляется болью под лопатками, желудочными коликами, тошнотой.
  • …сердечные недуги. Заявляют о себе болезненными ощущениями между лопатками, а также в области груди.
  • …гинекологические проблемы у женщин (эндометриоз, миома матки, дисменорея) или патология предстательной железы у мужчин.

В любом случае лучше не гадать, а идти в поликлинику, чтобы пройти обследование.

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