Если болит спина…

Боль в спине не всегда связана с позвоночником. Чаще всего это…
- …пиелонефрит и другие заболевания почек. Он сопровождается тянущими болями в пояснице. Одновременно беспокоит частое мочеиспускание, озноб и лихорадка.
- …желчнокаменная болезнь. Проявляется болью под лопатками, желудочными коликами, тошнотой.
- …сердечные недуги. Заявляют о себе болезненными ощущениями между лопатками, а также в области груди.
- …гинекологические проблемы у женщин (эндометриоз, миома матки, дисменорея) или патология предстательной железы у мужчин.
В любом случае лучше не гадать, а идти в поликлинику, чтобы пройти обследование.