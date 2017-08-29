Для неловких пальчиков

Регулярно делая гимнастику для рук, вы не только снимете напряжение и усталость, накопившиеся в руках за день, но и предупредите деформацию пальцев.

  1. Массируйте все стороны пальцев в направлении от кончика пальца к его основанию. Вначале поглаживайте тыльную и ладонную стороны пальцев, потом боковые поверхности.
  2. Вытянув руки вперед, выполняйте вращательные движения кистями рук в стороны и внутрь.
  3. Сильно растопырьте пальцы, затем сомкните. Руки при этом могут быть опущенными вниз или вытянутыми вперед.
  4. Обопритесь руками о стол, сложите ладони на уровне грудной клетки, как для молитвы. Соединенные большие пальцы постарайтесь отогнуть как можно ниже, удерживая остальные пальцы в исходной позиции.
  5. Разверните кисти рук ладонями друг к другу, разомкнутые пальцы правой руки прижмите к пальцам левой руки. Оказывайте такое нажатие пальцами, словно одна рука хочет вытеснить другую.
  6. Сложите четыре пальца вместе, выполняйте большим пальцем круговые движения: сначала по 20 оборотов вправо и влево, а затем — больше.
  7. Положите руки на стол (локти обязательно располагаются на столе), поднимайте кисти так, чтобы кончики пальцев смотрели вверх, затем опускайте их. Упражнение надо выполнять сначала медленно, а затем быстрее.
  8. Соедините ладони вместе на уровне груди, пальцы плотно прижмите друг к другу, а основания ладоней разводите в стороны, не смещая концы пальцев. Затем попеременно отводите пальцы до отказа.
  9. Согнув оба указательных пальца до средней фаланги и поместив на столе, сгибайте и разгибайте их несколько секунд с определенным давлением. То же упражнение выполняйте, сгибая последовательно остальные пальцы, а затем попарно — 2-й и 4-й, 3-й и 5-й и, наконец, один большой палец.
  10. Сожмите пальцы в кулаки, оставьте в таком положении 5 секунд, затем расслабьте руки. Разведите пальцы рук настолько широко, насколько возможно, держите в таком положении не менее 5 секунд и расслабьте руки.

О. В. Орлякова, инструктор по лечебной физкультуре

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