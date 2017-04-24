Чем «накормить» позвоночник

Кальций — строительный элемент для костей, зубов, волос и ногтей. А получаем мы это жизненно необходимое вещество с пищей.

Причина болезней — нехватка кальция

Если в организме не хватает кальция, кости начинают истончаться. Поэтому причину болезней позвоночника нужно искать в том, что мы едим. Человек может недополучать кальций или употреблять продукты, которые выводят его из организма. Для того, чтобы кальций усвоился, нужны другие минеральные вещества и витамины. Например, фосфор и кальций не могут усваиваться друг без друга. А за их правильное соотношение отвечает витамин D. Если этого витамина не хватает, то усваивается не больше 10% поступающего с пищей кальция. Важны также магний, цинк и витамин А.

Употреблять продукты, богатые кальцием, надо во время ужина. Ночью организм перерабатывает его лучше, чем днем. Причем вечерняя трапеза должна быть плотной: на полный желудок организм получит больше кальция из пищи. Продукты, богатые кальцием, важно есть не только пожилым людям, но и молодым. До 25-30 лет костная масса накапливается, а потом теряется. Чем больше запасов кальция будет в организме, тем на дольше их хватит.

Кефир, овощи и печень

Лучше всего кальций усваивается из молока, кисломолочных продуктов с низкой жирностью. Для молока — не выше 2,5%, смета-

ны — 12-15%, сыра — 30%. Особенно много кальция в твердом сыре, фасоли, крупе (овсянке и гречке), петрушке, укропе, сое. Богаты кальцием зеленые овощи: лук-порей, сельдерей, морская капуста, салат. Много его в перце, репе, тыкве, моркови.

Не забывайте и о сухофруктах — инжире, кураге, финиках, изюме, черносливе, орехах (миндаль, арахис) и семенах кунжута, льна, цикория. Полезны минеральные воды, богатые кальцием (более 350 мг/л) и с низким содержанием натрия (менее 90 мг/л). Одновременно кальций, фосфор и витамин D содержатся в говяжьей печени и печени рыб (особенно сельди и скумбрии). Витамина D много в морской капусте, парном молоке.

Что мешает кальцию усваиваться

Алкоголь и кофе вымывают из организма кальций, поэтому их лучше исключить. Ограничить нужно сладкое, жирное и соленое. Усваиваться кальцию мешают продукты с щавелевой кислотой: ревень, щавель, шпинат, крепкий чай. Хуже усваивается этот минерал, когда в пище не хватает белка. Поэтому вегетарианство может стать причиной его недостатка.

Е. И. Василенко, диетолог, врач высшей категории