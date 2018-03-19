Внутри все болит? Это панкреатит!

Днем — сухомятка на бегу, вечером — плотный ужин. Добавьте сюда стрессы, алкоголь. И вот уже ни с того ни с сего тянет под ложечкой. Так проявляет себя панкреатит. Как вовремя распознать заболевание? И что делать, если с вами приключилась такая беда? Рассказывает врач-гастроэнтеролог Наталья Сергеевна Головко.

— Для чего нужна поджелудочная?

— Это особый орган: она одновременно и пищеварительная железа, и эндокринная. Пищеварительная ее часть отвечает за выделение панкреатического сока в просвет кишечника. Сок участвует в расщеплении белков, частично жиров и усвоении углеводов. Эндокринная часть вырабатывает два гормона: всем известный инсулин и менее известный глюкагон. Один повышает уровень глюкозы в крови, другой понижает. Оба этих гормона необходимы для стабильного поддержания уровня глюкозы, которая питает мозг и все ткани тела. Так что поджелудочная железа является важнейшим органом. Без нее невозможна слаженная работа организма.

— Люди часто жалуются на боли в области поджелудочной железы. Что вызывает ее воспаление?

— Чаще всего камни в желчном пузыре, которые образуются при нарушении обмена веществ. Свою роль играет и наследственность. Когда желчный проток закупоривается камнем, давление в поджелудочной железе начинает повышаться. Нарушается отток ее секрета. Ферменты активизируются раньше времени, они уже не принимают участие в процессе переваривания пищи, а начинают вредить поджелудочной железе. Так развивается острый воспалительный процесс.

Злоупотребление алкоголем также продолжает губить людей. Причем и тех, кто пьет суррогаты, и тех, кто предпочитает дорогие напитки. Этиловый спирт в любом случае яд для поджелудочной. К тому же, когда человек регулярно выпивает, у него сгущается секрет, который находится в поджелудочной железе. Он не движется по протокам, а начинает разрушать стенки поджелудочной. Нужно учитывать, что люди принимают спиртные напитки под высококалорийную закуску. А жирная пища вредна для поджелудочной. В итоге после каждой обильной трапезы развивается небольшой воспалительный процесс. Поджелудочная железа увеличивается в размерах, давит на желчные протоки и нарушает ход желчи, которая тоже участвует в расщеплении и переваривании пищи. Еда застаивается, создается брожение, страдают желудок и кишечник. Поэтому симптомы панкреатита мучительны. Кажется, что внутри болит все!

Иногда заболевание может возникнуть и на фоне голодания. Нерегулярный прием пищи нарушает работу поджелудочной железы. Она может воспалиться и после травмы живота, из-за простуды на фоне гастрита, пищевой аллергии и даже при обострении вируса герпеса! Свою роль играют и нервные расстройства. Они приводят к резкому увеличению выработки панкреатического сока.

— Бывает острый и хронический панкреатит. В чем разница?

— Острый панкреатит возникает как реакция на неполадки в организме: камни в желчном пузыре, алкогольное отравление, язва. При этом ферменты поджелудочной начинают «расплавлять» саму железу. Она увеличивается в размере, могут появиться отек и некроз тканей. Это крайне опасное состояние, которое требует немедленной госпитализации. При своевременном лечении клетки поджелудочной железы постепенно восстанавливаются. Главный принцип лечения острого панкреатита — холод, голод и покой. В течение нескольких дней придется отказаться от пищи. Разрешены только минеральная вода без газа, отвар шиповника и некрепкий чай. Обязательны постельный режим и холодные компрессы на верхнюю часть живота. При необходимости доктор выпишет лекарства, чтобы снять приступ. Это обезболивающие и спазмолитики, ферментные препараты и средства для уменьшения кислотности желудочного сока.

Хронический панкреатит бывает у пожилых людей на фоне других хронических заболеваний: гастрита, дуоденита, желчнокаменной болезни. Он не столь агрессивен, но в отличие от острого ведет к необратимым изменениям поджелудочной железы. Погибшие рабочие клетки заменяются клетками соединительной ткани, которые не могут вырабатывать пищеварительные ферменты и гормоны. В итоге развиваются болезни кишечника, сахарный диабет II типа. Помимо этого, хроническое воспаление ведет к снижению иммунитета, и организм становится восприимчивым к различным инфекционным заболеваниям.

— Если хронический панкреатит не столь агрессивен, значит, человек может годами не подозревать о проблеме?

— Да, хронический панкреатит долго может не давать симптомов. Лишь иногда может возникать несильная боль, которая снимается анальгетиками. Поэтому нередко человек запускает болезнь. Чтобы этого не случилось, научитесь слышать сигналы организма. Для хронического панкреатита характерны: боли в правом или левом подреберье, в области спины, имеющие опоясывающий характер и резко усиливающиеся после приема алкоголя, жирной или острой пищи. Непереваренные остатки пищи в кале, вздутие живота также повод посетить гастроэнтеролога.

— Расскажите о хирургических методах лечения.

— Есть два вида операций при панкреатите: дренирующие — когда создается искусственный путь для оттока сока поджелудочной железы, и резекционные, при которых удаляется часть органа. Развиваются и новые технологии в лечении. Уже применяются чрес­­кожные пункции: в больной орган вводятся лекарства. Также развиваются эндоскопические методы: доступ к органу происходит через рот, как при гастроскопии. Таким образом можно удалить кисты поджелудочной или поставить стенты для восстановления оттока сока из железы. Эти методы просты и малотравматичны. В любом случае решение о виде хирургического вмешательства принимает лечащий врач — хирург исходя из ситуации.

— После острого панкреатита нужно придерживать­ся диеты?

— Правильно питаться надо не только людям, перенесшим панкреатит. Это полезно всем, чтобы защитить себя от болезней желудочно-кишечного тракта, предупредить сосудистые катастрофы, проблемы с суставами, лишним весом. Конечно, месяц после обострения нужно строго соблюдать диету. Затем в течение полугода постепенно ее расширять, возвращаясь к привычному питанию, разумеется, без излишеств. При любой форме панкреатита нельзя переедать. Железа должна работать без напряжения. Старайтесь есть в одно и то же время. Поджелудочная любит режим.

— Как сохранить поджелудочную железу здоровой на долгие годы?

— Лучший способ избежать панкреатита — прекратить употреблять алкоголь и переедать. Пациенты с желч­нокаменной болезнью должны регулярно наблюдаться у врача. Важно держать массу тела в пределах нормы. В этом помогут регулярные физические нагрузки и правильное питание. Если в семье есть случаи заболеваемости панкреатитом, относитесь к своему здоровью особенно внимательно, поскольку склонность к панкреатиту передается по наследству.