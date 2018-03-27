То урчит, то булькает…

Как избавиться от этого урчания?

Примерно месяц назад начал громко урчать живот. Причем это не зависит от еды — и на сытый, и на пустой желудок урчит и булькает. Как съем что-то, усиливается газообразование с неприятным запахом. Болей нет, в туалет хожу нормально. Что вызывает это урчание и как от него избавиться?

И. Н. Громов, Екатеринбург

Такие симптомы могут появиться при дисбактериозе в кишечнике. В кишечнике существует определенное соотношение колоний микроорганизмов. Если оно нарушается, возникает избыточное газообразование за счет усиления процессов брожения, нарушается всасывание пищи в кишечнике. Для лечения врач назначает адсорбенты, пробиотики, при необходимости антибиотики, пищеварительные ферменты, дополнительно витамины и седативные препараты. Поэтому в любом случае надо обратиться к врачу.

Хочу узнать о ранних симптомах гастрита

Мне поставили диагноз хронический гастрит. Прописали диету и лекарства. Но, так как обострения этой болезни случаются у меня обычно весной и осенью, хочется знать о ранних симптомах, чтобы начать профилактическое лечение. Тогда можно избежать осложнений и облегчить течение болезни.

И. В. Страхова, Екатеринбург

Симптомы в самом начале обострения хронического гастрита таковы:

появляется тяжесть в желудке и чувство переполненности, давления во время приема пищи или сразу после еды, тошнота и неприятный привкус во рту, изжога и отрыжка;

вздутие живота, поносы или запоры без явной причины;

общая слабость, быстрая утомляемость, скачет давление.

Если появились хотя бы некоторые из перечисленных симптомов, необходимо сразу же начать прием гастропротекторов. Они хорошо защищают желудок от вредной для него соляной кислоты.

Уж слишком часто бывают запоры…

Что вызывает запор? Я часто страдаю ими, хотя на здоровье не жалуюсь. Но уж слишком часто у меня возникают запоры. В чем причина?

О. С. Назарова, Барнаул

Во-первых, нужно убедиться, что запор вызван неправильным питанием, а не какой-то проблемой. Если нарушение стула связано с употреблением какого-то продукта, дополните свой рацион послабляющими продуктами — свеклой, кефиром на ночь, чаще ешьте огурцы. Улучшат пищеварение за счет мягкого обволакивающего свойства гастропротекторы. Возможно, вы ведете сидячий образ жизни. В таком случае вашему желудку и кишечнику трудно справляться с перевариванием пищи. Ешьте меньше жареного мяса, сладостей, крепких бульонов. Старайтесь блюда тушить, варите слизистые каши, протертые овощ­ные пюре, пейте много жидкости — не обязательно воду, можно компоты без сахара, отвар шиповника. Он мягко действует на желудок и кишечник.

И гастрит, и язва желудка

Что делать при гастрите, когда он усугубляется язвой желудка?

И. М. Хамзатов, Чувашия

Участки воспаления на стенках желудка при неправильном лечении обычного гастрита могут перерасти в язвы. Начиная с желудка, язва может добраться и до двенадцатиперстной кишки, где углубится в слизистую оболочку. Каждый 10-й взрослый человек страдает от язв и острых форм гастрита. Главным симптомом таких заболеваний является острая боль в районе желудка, чаще всего появляющаяся во время голода. Основные препараты, которые назначает врач при гастрите и язвах, — гастропротекторы. Они надежно защищают слизистую оболочку желудка от агрессивного воздействия кислоты или щелочи.

С. В. Третьякова, гастроэнтеролог, врач высшей категории