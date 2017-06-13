После операции всё как в тумане

После операции по поводу катаракты муж уже третий день видит все как в тумане и говорит, что ничего не изменилось. Лечащий врач заверил: через 4-5 дней зрение восстановится. Это нормально?

Дарья Михайловна, Иркутская обл.

Нет, так быть не должно. Если операция выполнена правильно, заметное улучшение зрения после удаления катаракты происходит уже на следующий день. Если есть какая-то сопутствующая болезнь, например сенильная макулодистрофия, или произошло какое-то серьезное осложнение, то прогноз не очень хороший.

Они сразу начинают слезиться…

Я очень чувствительна к солнечному свету. Даже при переменной облачности солнце как будто разъедает глаза, и они сразу начинают слезиться. Как сделать их более выносливыми?

Е. И. Одинцова, Ставропольский край

Повышенная чувствительность к свету говорит о том, что глаза утомлены. Возможно, вы мало спите и много работаете за компьютером. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, нужно укреплять защитную слезную пленку глаз. Хорошо подходят увлажняющие капли, например «Систейн Ультра», «Артелак Баланс». Они предохраняют глаза от сухости и раздражения, обеспечивают им длительный комфорт в течение дня. Их обычно используют не постоянно, а по мере необходимости: в яркие солнечные и ветреные дни, при длительной работе за компьютером. Но допускается и ежедневное использование этих капель.

Когда пора покупать очки?

Сколько строк нужно видеть, чтобы прописали очки для компьютера и телевизора?

Людмила, Сочи

Для работы за компьютером и для просмотра телевизора нужны очки с разными диоптриями, ведь экраны компьютера и телевизора расположены на разных расстояниях. Существуют очки, в которых можно смотреть и вдаль, и вблизи. Такие очки рекомендуются и при миопии, и при гиперметропии. Если вам стало трудно смотреть телевизор, картинка и надписи расплываются, это уже показание к использованию очков. За рецептом и подбором нужной коррекции обратитесь к офтальмологу.

Стала хуже видеть в темноте

Заметила, что стала хуже видеть в сумерках и темноте. Что это может быть?

А. В. Асеева, Рязань

Ухудшение сумеречного зрения — куриная слепота — возникает при органических заболеваниях сетчатки, сосудистой оболочки глаза и зрительного нерва, глаукоме, неправильной диете, некоторых болезнях печени, малярии, алкоголизме, сопровождающихся недостаточностью в организме витамина А. В основе заболевания лежат структурные изменения сетчатки. У больных при ярком свете появляется светобоязнь, в сумерках и ночью снижается зрение, сужается его поле. Ранней весной болезнь обостряется — как раз из-за недостаточного количества витамина А в пище. Если причина заболевания — неполноценное питание, то куриная слепота проходит после приема витамина А или специальной диеты из продуктов, богатых рыбьим жиром, печени животных и трески, фруктов, овощей и особенно моркови, заправленной сметаной или сливочным маслом. Если снижение сумеречного зрения происходит по другим причинам, надо лечить основное заболевание.

На радужке глаза появилась точка…

Месяц назад на радужке глаза появилась точка. Выглядит как блестка или соринка. Не мешает, движется вместе с глазом, как будто находится внутри. Убрать ее не могу. Что это может быть?

И. П. Изин, Сургут

Это может быть след от соринки, искры от строительных инструментов, металлической пыли. Благодаря слезе и работе глазных мышц инородное тело смылось. Но это лишь предположение. Обратитесь к офтальмологу, чтобы уточнить диагноз.

С. М. Рязанова, офтальмолог, врач высшей категории