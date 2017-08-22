Немного не в себе

И еще странные, непредсказуемые… Психиатры таких людей называют имеющими пограничное расстройство личности. Что это — характер или болезнь? Как общаться с такими людьми? На наши вопросы отвечает доктор медицинских наук Антон Алексе­евич Шувалов.

Зачем она режет запястья?

У моей молодой соседки часто вижу порезы на запястьях. Очень жалко ее… Зачем она это делает?

Антонина Ивановна, Смоленская обл.

Таким людям не настолько плохо, как кажется со стороны. Порезы у них — это не попытка самоубийства и не шантаж. Просто боль привносит какое-то разнообразие, ощущение, что он жив. Удовольствием от страданий объясняются и увлечения пирсингом, татуировкой.

Украсть булочку — это болезнь?

Со мной работает девушка, которую все время влечет к рискованным поступкам. Украсть булочку в магазине, уехать в другой город без рубля в кармане — это про нее. Сегодня она со мной разговаривает, а завтра может даже не ответить… Это болезнь?

С. П., Бийск

Это типичное поведение человека с пограничным расстройством личности. Ваша знакомая то бежит навстречу с распростертыми объятиями, то она о чем-то подумала, обиделась и вот уже не разговаривает с вами. Расстройство личности — не болезнь. Это патология характера. На его развитие влияет генетика. В семье, где родители имели такой тип личности, скорее всего, и дети будут с неустойчивым настроением. Могут повлиять и черепно-мозговые травмы, асфиксия ребенка во время родов, тяжелые инфекции в первый год жизни. И конечно, очень важно воспитание. Если родители излишне строгие, требовательные, то у ребенка это вызывает внутренний протест и желание нарушить правила. От риска он получает удовольствие. В конечном итоге это становится чертой характера.

Болен мой сын. Не знаю, как ему помочь…

Может ли психолог или психиатр помочь человеку с пограничным расстройством личности?

Ирина Семеновна, Казахстан

Это не болезнь. А психиатр — врач. Психолог же может поработать с таким человеком и даже выйти на хороший результат. Но как только работа будет закончена, «пограничник» снова будет искать приключения на свою голову. Одна из черт такой личности — потребность постоянно быть зависимым от чего-либо. Он бросает наркотики — начинает злоупотреблять алкоголем, перестает пить — увлекается азартными играми, завязывает с игроманией — становится зависимым от секса. Эти люди застряли на какой-то стадии развития. Ребенком были зависимы от родителей и теперь продолжают вести себя по-детски.

Всё началось после развода…

Есть ли какие-то особенности проявления пограничных расстройств у женщин?

Сергей, Краснодарский край

Они часто попадают в зависимость от любви, и тогда их избраннику не позавидуешь. Такие женщины очень боятся быть покинутыми. Они впадают в панику, депрессию, истерику или гнев, если им кажется, что их бросили. Сегодня женщина-«по­гра­нич­­ни­­­ца» боготворит своего любимого, завтра свергает его с пьедестала, послезавтра считает себя недостойной быть рядом с ним. Мало кто может выдержать такие отношения.

Естественно, женщина с таким характером выбирает себе такого же бесшабашного парня. С нормальным, спокойным мужчиной ей скучно. Эти семьи отличаются бурными отношениями. Супруги постоянно кричат друг на друга, занимаются рукоприкладством, изменяют… Со стороны такая жизнь кажется невыносимой. Но супруги не разводятся, потому что в этой обстановке они чувствуют себя как рыба в воде. Убрать конфликт из их жизни — все равно что вылить воду из аквариума.