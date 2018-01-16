Капризы тела после 40…

Как пережить климакс и не поправиться? Как справиться с капризами своего тела?

— Во время климакса организм практически перестает слушаться. На фоне гормональной перестройки идет беспричинный набор веса. Как правильно питаться в этот период?

— Гормональная перестройка во время климакса — это всегда неуправляемое состояние. Организм вдруг «ломается». При этом энергетические потребности организма снижают­-

ся, поэтому питать­­ся нужно только по потребности. Женщина уже не может себе позволить сосиски из магазина. Как и пустую еду для удовольствия — сладости, перекусы. Даже к полезным фруктам нужно относиться осторожно. В 1 кг фруктов содержится 400 ккал — как в куске торта. А это два больших яблока и апельсин, которые вы незаметно съели в течение дня. И если к ним еще добавить десерт, вы тут же превысите границы дневного рациона.

В зрелом возрасте углеводов требуется меньше. Но, как ни странно, необходимо чуть больше жиров. Причем жиров максимально правильных. Можно позволить себе сливочное масло, немного орешков. Но выбирайте: черпать энергию из жирных кислот или из углеводов. Если вы добавили сыр в салат, то забудьте о гарнире. Если приготовили кашу, то на воде. А если хочется жирненького, то лучше пожарить на сливочном масле яйца, но есть их без хлеба.

В эту концепцию не вписывается шоколад, потому что это жиры плюс углеводы. Настоящая энергетическая бомба! С булками, круассанами и плюшками та же история.

— А черный хлеб можно есть?

— Можно. Лучше есть его с салатом, заправленным натуральным греческим йогуртом, а не растительным маслом. В этом случае источником энергии будет именно хлеб. Задача женщи­ны старше 40 лет — прислушиваться к своему организму. В этом возрасте аппетит становится чуть меньше. А много есть — вообще неправильная привычка. Организм каждый раз будет просить много.

— Как же совсем без сладкого жить?

— Если совсем не можете без сладкого, варите себе правильное домашнее варенье. Ничего страшного, что в нем много сахара. Это ведь сок тростника или сок свеклы. Возьмите ложку варенья, горсть орешков — вот вам и десерт. Получайте удовольствие!

Чай пейте без сахара, а вприкуску с черносливом или курагой. Или купите финики. Один финик заменяет три конфеты. Наконец, съешьте ложечку меда. Обманите организм. Добавьте в порцию творога полбанана — вкусно и сладко. Но не добавляйте ни сахара, ни изюма.

Не надо забывать, что еда дает не только энергию, но и витамины, и микроэлементы. Бедненько, мало и однообразно питаться тоже нехорошо. Нельзя есть одну гречневую кашу. В вашем кухонном шкафу должно быть не меньше пяти разных круп. Например, перловка, пшено, овсянка, рис, гречка, булгур. И от макарон не отказывайтесь, и от рисовой лапши тоже. К привычному растительному и сливочному маслу добавьте еще одно, например льняное или кукурузное. Постоянно держите дома орехи, семечки, семена кунжута . В 100 г кунжута содержится 150% дневной нормы кальция). А в 100 г творога кальция только 13%. Если взять всего 3 чайн. ложки кунжута, сможете обеспечить себе половину дневной нормы кальция.

— Что делать с постоянной сонливостью во время климакса?

— Сон и восстановление сил в этом возрасте очень важны. Если в 20 лет можно поспать 3 часа и затем бежать по делам, то после 40 лет это чревато плохими последствиями.

И. М. Тулеева, диетолог