Ингаляции при температуре

Мой ребенок часто болеет. И почти при каждой простуде появляется кашель. Причем мокрота отделяется трудно, малышу приходится напрягаться, чтобы откашляться. Можно ли лечить ребенка ингаляциями с помощью ингалятора небулайзера? И еще один вопрос: повышенная температура — это противопоказание для ингаляций?

М. С. Пестрякова, Амурская обл.

Этот аппарат как раз используют для лечения респираторных вирусных инфекций, которые сопровождаются синдромом крупа, обструктивного бронхита, длительного кашля, при бронхиальной астме. К сожалению, многие уверены, что небулайзер нельзя использовать при температуре. И поэтому не оказывают полноценную помощь в первые дни заболевания. А в это время она наиболее необходима и эффективна. Это заблуждение связано с тем, что до появления небулайзеров ингаляции проводились над горячим паром (кастрюля, чайник, термос), над отварной картошкой. Такие тепловые процедуры еще больше повышали температуру у больного.

Во время ингаляции через небулайзер в дыхательные пути ребенка поступает целебный пар комнатной температуры. Такой же, как температура воздуха, которым дышит больной ребенок. Поэтому повысить температуру он не может. Наоборот, после ингаляции снимается спазм бронхиального дерева, уменьшается отек слизистых, из дыхательных путей удаляется мокрота. Все это вместе взятое улучшает состояние, а также снижает температуру.

А. Н. Верещагин, педиатр, врач первой категории

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