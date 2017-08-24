Говорят, что есть присыпка…

Хочу похудеть с помощью хирурга

У меня диабет II типа, вешу 120 кг. Помогает ли хирургия в лечении диабета?

Геннадий Викторович, Салехард

90% случаев диабета связаны с избыточным весом. Исследования показывают, что 83% пациентов после желудочного шунтирования перестали принимать диабетические препараты. Через 10 лет после операции 1/3 пациентов продолжает поддерживать нормальный уровень сахара в крови без лекарств.

Колоть ли на ночь «Левемир»?

Я диабетик со стажем. Недавно пообщалась с другим эндокринологом, и он сказал, что у меня LADA (скрытый аутоиммунный диабет взрослых). Начала колоть «Левемир» (2 раза в день: с утра 1 ед., на ночь — 0,5 ед.). Но утром, натощак, и без «Левемира», с соблюдением диеты, сахар не поднимается выше 5 ммоль/л. Если на ночь колю 0,5 ед., то натощак сахар 3,8 ммоль/л. Имеет ли смысл колоть «Левемир» на ночь? Приемы пищи компенсирую ультракоротким инсулином.

Евгения, Республика Коми

При ваших показателях сахара в крови колоть «Левемир» на ночь не нужно. Но, возможно, со временем это понадобится, потому что сахар утром натощак будет постепенно расти.

Рана после ампутации не заживает

Из-за гангрены дяде ампутировали стопу. Теперь рана не заживает. Врачи говорят, что может потребоваться ампутация выше колена. Слышала, что есть присыпка, которую изготавливают в Москве. Несколько лет назад такая же история случилась с моим соседом — у него рана не заживала, а после применения присыпки стала заживать. Но как она называется, сосед не помнит…

И. Н. Романовская, Московская обл.

Никакие волшебные присыпки не решат проблему. Рекомендовать что бы то ни было, не видя рану, непрофессионально.

Ем только белый хлеб…

Правда ли, что при диабете можно есть только черный хлеб? Что делать, если я могу есть только белый?

Виктор, Екатеринбург

Сахароповышающее действие белой и ржаной муки одинаково. Но белый хлеб более калорийный за счет сдобы. Поэтому он менее предпочтителен, чем черный. Если вы предпочитаете белый хлеб, то уменьшите его количество.

Диабет осложнился ретинопатией

Сахарный диабет для меня обернулся неприятным осложнением — диабетической ретинопатией. Она лечится?

Эльвира, Уфа

На начальных стадиях лечения не требуется. Достаточно привести в норму сахар крови, артериальное давление и уровень холестерина. Но если болезнь запущена, сопровождается бурным ростом аномальных сосудов, на них воздействуют методом лазерной коагуляции. Нередко это предотвращает дальнейшую потерю зрения. Важно сделать ее как можно раньше, выбрав для этого специализированный офтальмологический центр, где есть хорошие лазерные установки.

Но мёд ведь не глюкоза!

У меня диабет II типа. Можно ли есть мед, ведь он состоит не из глюкозы, а из фруктозы?

Андрей Иванович, Пенза

На самом деле мед содержит глюкозу и фруктозу в равных соотношениях. Поэтому повышает уровень глюкозы в крови так же, как и сахар.

Е. С. Соколова, эндокринолог, врач высшей категории