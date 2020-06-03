Полип затаился…

Долгое время считалось, что опасны только крупные полипы в кишечнике. Однако в последние годы доктора стали настаивать на удалении даже маленького полипа. Об этом, и не только, мы беседуем с онкологом-проктологом, кандидатом медицинских наук Т. А. Тулеевой.

— Почему подход изменился?

— Раннее удаление полипа — это способ профилактики рака толстой кишки. Рак уносит много жизней. А развивается он зачастую именно из полипа. Изначально любой кишечный полип — это доброкачественное образование. По сути, это разросшаяся слизистая толстой кишки. Однако некоторые полипы способны перерождаться в злокачественные опухоли. Чем больше полип, тем выше вероятность такого превращения. Поэтому с крупными образованиями никогда не рисковали — удаляли их сразу же. Мелкие же порой не считали нужным трогать, потому что «время еще есть».

— На перерождение полипа в рак уходит около десяти лет. Зачем раньше срока идти на операцию?

— Вроде бы логично, но на практике это не всегда работает. Достоверно выявить полип можно только одним способом: пройти полный осмотр кишечника — колоноскопию. Если найдено маленькое образование, обследование необходимо повторять каждый год. Иначе невозможно увидеть, растет ли полип. Но колоноскопия — не самая приятная процедура, поэтому люди часто пропускают плановые обследования. Или человек приходит один раз, другой — вроде бы полип растет медленно. И успокаивается и больше не появляется. В итоге дело порой заканчивается не большими полипами, а запущенными опухолями. К тому же некоторые полипы перерождаются в рак быстрее, буквально за пару лет. Это редкость, но заранее предугадать такое поведение сложно, лучше не рисковать и удалить полип сразу же, даже маленький.

— Насколько сложна операция по удалению полипов?

— В ней нет особой сложности. Вмешательство проводят во время колоноскопии. Полип захватывают с помощью электрохирургической петли, срезают его и одновременно «запаивают» ранку, чтобы из нее не текла кровь. А совсем маленькие полипы могут удалять специальными щипчиками. В любом случае процесс безболезненный.

— Как питаться после такой операции?

— В течение нескольких дней после вмешательства придется питаться жидкой пищей и ограничить физическую нагрузку. Многие пациенты буквально через 3-4 дня выходят на работу. Более того, если человек очень занят, он может объединить диагностику и удаление полипов в одну процедуру. Раньше нужно было делать колоноскопию дважды. В первый раз — чтобы посмотреть, есть ли полип. Второй — чтобы удалить найденное образование. То есть было необходимо дважды пить специальные препараты для очищения кишечника, дважды терпеть дискомфорт во время процедуры. Сейчас многие хирурги действуют по схеме: нашли полип — удаляем его здесь и сейчас, прямо в ходе диагностической колоноскопии. Это удобно и позволяет сэкономить время. Но, конечно, на удаление нужно заранее давать согласие.

— После того как полип удален, здоровью кишечника больше ничего не угрожает?

— Не совсем так. Удаленный полип обязательно должен быть направлен в лабораторию. Там ткань исследуют под микроскопом и дают заключение, доброкачественное это образование или уже началось перерождение. Если все хорошо и удален обычный полип, расслабиться можно на три года и потом опять прийти на диагностическую колоноскопию. К сожалению, полипы могут образовываться снова. Если их нашли однажды, значит, к этому есть предрасположенность.

— Почему полипы вообще возникают? Можно ли как-то это предотвратить?

— Замечено, что полипы чаще образуются у людей, которые едят много красного мяса и мало овощей, богатых клетчаткой. Откажитесь от курения — оно плохо влияет не только на легкие, но и на кишечник. Старайтесь больше двигаться — физическая активность делает работу кишечника более слаженной. Если обследовать людей старше 50 лет, хоть один полип найдется примерно у каждого четвертого.

— На что нужно обращать внимание, чтобы не пропустить у себя кишечный полип?

— Это непростой вопрос. Чаще всего человек приходит к врачу с жалобой на появление в стуле крови или слизи, запоры, расстройства пищеварения. Однако если это все уже имеет место, то полип, скорее всего, большой. Маленькие не дают себя знать, они «таятся». Более того, люди годами живут с крупными полипами, которые уже начали перерождаться, и их ничто особенно не беспокоит. Поэтому нужно своевременно проходить профилактическое обследование. Колоноскопия дает точный ответ, есть ли в кишечнике проблемы. Это самый простой и надежный способ выявить полипы. Профилактическая колоноскопия рекомендована всем, кому исполнилось 50 лет, независимо от самочувствия. Полипы могут возникать и у более молодых людей. Однако именно с этого возраста вероятность их образования и перерождения резко увеличивается. Если же есть кровные родственники, у которых находили полипы или был рак толстой кишки, начинать профилактическое обследование надо в 45 лет. Во время колоноскопии ничего не нашли? Отлично, приходите снова через 10 лет.

— Колоноскопия — не самая приятная процедура. Неужели ее нельзя ничем заменить?

— Полной замены действительно нет. Если вы очень боитесь или не хотите испытывать дискомфорт, процедуру можно проводить под кратковременным наркозом. Если же нет возможности пройти колоноскопию, хотя бы сделайте анализ кала на скрытую кровь. Но по точности этот метод с колоноскопией не сравнить, и диагноз с его помощью не ставят. Микроскопическая, невидимая глазом кровь в стуле может быть признаком не только полипов или опухоли, но и, например, геморроя. Однако само ее появление — повод обязательно обратиться к специалисту и найти причину.

В Великобритании в свое время была запущена специальная программа. Каждому человеку, достигшему определенного возраста, присылали тест для анализа кала на скрытую кровь. Предлагалось его пройти и отправить образец по обратному адресу. Затем тех, у кого тест был положительным, приглашали на колоноскопию для дальнейшего обследования. В итоге в Великобритании удалось добиться того, что около 80% всех злокачественных опухолей кишечника выявляются на ранних стадиях.