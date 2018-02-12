Почему теряем слух

Ребёнок крикнул в ухо…

Теперь кажется, что я на эту сторону стала плохо слышать. Может, повредилась барабанная перепонка?

А. И. Самойлова, Владимирская обл.

Повреждение барабанной перепонки уж очень маловероятно. Только если вы не растите нового Федора Ивановича Шаляпина. Вообще травмы барабанной перепонки — вещь серьезная и обычно крайне болезненная. Как правило, при ней помимо снижения слуха возникает резкая острая боль в ухе. Могут быть прозрачные или гнойные, а при шумовой травме чаще кровянистые выделения из уха. У вас, скорее всего, проблема возникла из-за того, что вы стали тереть ухо и спрессовали комочек серы в пробку. Самой ее не вытащить. Идите к лору! Это процедура простая, быстрая и безболезненная.

Была черепно-мозговая травма…

После нее начались проблемы со слухом. Врач говорит, что протезировать поздно. Неужели он прав?

Михаил, Новгородская обл.

Возможно, ваш врач прав. К сожалению, к врачам-отоларингологам такие пациенты, как вы, зачастую попадают слишком поздно, когда спасти слух уже нельзя. Его нужно было восстанавливать в первые 14 дней после травмы. Но в нейрохирургических отделениях, куда поступают больные с черепно-мозговой травмой, врачи об этом думают в последнюю очередь. И их можно понять. На первом месте у нейрохирургов другая задача — спасти жизнь. Поэтому вашим товарищам по несчастью пожелать можно только одно: сразу после черепно-мозговой травмы (если это возможно) нужно обязательно пройти осмотр у лор-врача и аудиолога и проверить слух.

Я травмировал барабанную перепонку

Врач предлагает операцию. Насколько она эффективна?

Олег, Ульяновская обл.

При повреждении барабанной перепонки восстанавливать ее целостность нужно незамедлительно.

Желательно — в первые 7-10 дней после травмы, по горячим следам. Иначе серьезной операции не избежать.

В качестве каркаса, на который «налипает» разорванный эпидермис барабанной перепонки, врачи используют резиновые и силиконовые полоски, специальные губки, гиалуроновые пленки, амнион (зародышевая оболочка) обыкновенного яйца и другие материалы. Эта малотравматичная и эффективная хирургическая манипуляция хоть и проходит под контролем микроскопа, но без анестезии и разрезов — через слуховой проход.

Почему зудит в ушах?

С чем это может быть связано?

Ирина Васильевна, Оренбург

Это признак экземы наружного уха. Она развивается, когда слуховой проход раздражается выделениями из уха при остром и хроническом его воспалении. Пытаясь справиться с зудом, человек расчесывает ухо, в результате возникают ссадины и расчесы. Образующиеся при этом мелкие пузырьки с жидкостным содержимым со временем вскрываются, образуется мокнутие с последующим образованием в слуховом проходе корок серова­то-­жел­то­го цвета.

Постоянный сильный зуд в ушах бывает при отомикозе — грибковом заболевании наружного слухового прохода. Отделяемое при этом напоминает намокшую промокательную бумагу без запаха.

И. М. Осипенко, отоларинголог, врач высшей категории